মাস্কের অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে একীভূত হওয়ার পথে স্পেসএক্স

স্পেসএক্স বর্তমানে ইলন মাস্কের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হওয়ার সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। এর ফলে মহাকাশ গবেষণা, স্বয়ংচালিত (অটোনমাস কার) গাড়ি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—এই তিন খাতের নানা সমন্বয় নিয়ে বিনিয়োগকারীরা হিসাব-নিকাশ করছেন, কোন সমন্বয়টি সবচেয়ে যুক্তিসংগত হবে তা বোঝার জন্য।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, স্পেসএক্স এ বছর পরিকল্পিত একটি বড় আকারের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির (আইপিও) আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআই-এর সঙ্গে একীভূত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত এক ব্যক্তি এবং দুটি নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত নথি অনুযায়ী, এই একীভূতকরণের ফলে ইলন মাস্কের রকেট ব্যবসা, স্টারলিংক স্যাটেলাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স এবং গ্রক চ্যাটবট—সব এক ছাতার নিচে চলে আসতে পারে।
রয়টার্স চুক্তিটির মূল্য, সময়সূচি বা মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে, মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পেসএক্স ইলন মাস্কের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা র সঙ্গেও একীভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে।
এক্সএআই-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ডিপওয়াটার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজিং পার্টনার এবং টেসলার শেয়ারহোল্ডার জিন মুনস্টার বলেন, ‘আমার মনে হয়, এক্সএআই শেষ পর্যন্ত এই দুই পক্ষের একটির সঙ্গেই যুক্ত হবে।’
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক বর্তমানে স্পেসএক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এক্সএআই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সকে নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি তিনি টেসলা, টানেল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দ্য বোরিং কোম্পানি এবং নিউরোটেকনোলজি প্রতিষ্ঠান নিউরালিংকেরও নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
মুনস্টার আরও বলেন, ‘ইলনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এমন একটি বিশাল ভবিষ্যৎদৃষ্টি, যা অনেক দূরের কথা মনে হয় এবং যেখানে তিনি শুরু থেকেই এগিয়ে থাকেন।’ তাঁর মতে, টেসলা যদি এক্সএআই অধিগ্রহণ করে, তাহলে তা টেসলার রোবট ও স্বয়ংচালিত গাড়ি প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।
বৃহস্পতিবার রাতে পূর্বাভাসভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম পলিমার্কেট জানায়, চলতি বছরের মাঝামাঝির মধ্যে স্পেসএক্স ও এক্সএআই-এর একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ৪৮ শতাংশ এবং টেসলা ও এক্সএআই-এর একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ১৬ শতাংশ। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও ইলন মাস্ক, স্পেসএক্স, এক্সএআই এবং টেসলা কেউই সাড়া দেয়নি।
রয়টার্স ও অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পেসএক্স চলতি বছর কোনো এক সময় শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং এর মূল্যায়ন ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে। সাম্প্রতিক এক বেসরকারি শেয়ার বিক্রিতে স্পেসএক্সের মূল্য ধরা হয়েছে ৮০০ বিলিয়ন ডলার, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান বেসরকারি কোম্পানিতে পরিণত করেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্যমতে, গত নভেম্বরে এক্সএআই-এর মূল্যায়ন ছিল ২৩০ বিলিয়ন ডলার। আর টেসলার বাজারমূল্য বর্তমানে ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার।
স্পেসএক্সের জন্য বড় ধরনের কোনো একীভূতকরণ আইপিও প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারে। তবে একই সঙ্গে কক্ষপথে ডেটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগে গতি আনতে পারে, যা ওপেনএআই, মেটা প্ল্যাটফর্মস এবং গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের সঙ্গে চলমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিযোগিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।
অনেক দিন ধরেই কিছু টেসলা শেয়ারহোল্ডার ইলন মাস্কের বিভিন্ন কোম্পানিকে একত্র করার পক্ষে মত দিয়ে আসছেন। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, স্পেসএক্স ও টেসলাকে একীভূত করার জন্য বিনিয়োগকারীদের চাপ রয়েছে। স্টক ট্রেডার নেটওয়ার্কের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ডেনিস ডিক বলেন, ‘মাস্কের খুব বেশি আলাদা আলাদা কোম্পানি রয়েছে। টেসলার জন্য একটি বড় ঝুঁকি হলো—মাস্ক নিজেকে খুব বেশি ছড়িয়ে ফেলছেন। একজন টেসলা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আমি আরও একীভূতকরণকে স্বাগত জানাই।’
স্পেসএক্স ও এক্সএআই-এর একীভূতকরণ হলে, এক্সএআই-এর শেয়ার স্পেসএক্সের শেয়ারের বিনিময়ে দেওয়া হবে। বিষয়টি সম্পর্ক অবগত এমন এক ব্যক্তি বলেন, এই প্রক্রিয়া সহজ করতে নেভাডায় দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। গোপনীয় আলোচনার কারণে তিনি নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।
নথি অনুযায়ী, ওই দুটি প্রতিষ্ঠান ২১ জানুয়ারি গঠন করা হয়। তবে সেগুলোর উদ্দেশ্য বা চুক্তিতে ভূমিকা কী, তা বিস্তারিত বলা হয়নি। একটি প্রতিষ্ঠানে স্পেসএক্স এবং তাদের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (CFO) ব্রেট জনসেনকে ব্যবস্থাপক সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্যটিতে জনসেনকে একমাত্র কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্রেট জনসেন কোনো মন্তব্য করেননি।
ওই সূত্র আরও জানায়, চুক্তির অংশ হিসেবে কিছু এক্সএআই নির্বাহীকে স্পেসএক্সের শেয়ারের বদলে নগদ অর্থ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে পারে। এখনো কোনো চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি এবং চুক্তির সময় ও কাঠামো পরিবর্তনশীল রয়েছে।
এর আগেও ইলন মাস্ক তার ব্যবসাগুলো একীভূত করেছেন। ২০১৬ সালে তিনি টেসলার শেয়ার ব্যবহার করে সৌরশক্তি কোম্পানি সোলারসিটি অধিগ্রহণ করেন। গত বছর তিনি শেয়ার বিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সকে এক্সএআই-এর সঙ্গে যুক্ত করেন, ফলে এআই স্টার্টআপটি এক্স-এর তথ্যভাণ্ডার ও ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কের সুবিধা পায়।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্যমতে, এক্সএআই-এর ৫ বিলিয়ন ডলারের ইকুইটি তহবিল সংগ্রহের অংশ হিসেবে স্পেসএক্স ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। চলতি মাসে এক্সএআই তাদের সিরিজ ই তহবিল সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা ১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে ২০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এতে কোম্পানিটির মূল্যায়ন দাঁড়িয়েছে ২৩০ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে বুধবার টেসলা থেকেও প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পেয়েছে এক্সএআই।
টেসলা ও এক্সএআই-এর বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান গারবার কাওয়াসাকি ওয়েলথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রস গারবার বলেন, তিনি মাস্কের বিভিন্ন কোম্পানির একীভূতকরণ কল্পনা করতে পারেন। তিনি বলেন, ‘এটা যেন অনেক বেশি মূল্যায়িত কয়েকটি কোম্পানি একত্র হয়ে ইলনের পরিচালনায় এক বিশাল, বেশি মূল্যায়িত জটিল কাঠামো তৈরি করছে। কিন্তু এখন এটা এক ধরনের ‘পিওর প্লে’। মানে, আপনি যদি ইলনে বিনিয়োগ করতে চান—তাহলে এখানে সবই পাচ্ছেন। বিনিয়োগ হিসেবে এটা আসলে আরও আকর্ষণীয়।’
