Ajker Patrika
প্রযুক্তি

ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন প্রদর্শনী শুরু, ছাড়ের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে উপহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন প্রদর্শনীর প্রথম দিনের দর্শনার্থীদের বেশ ভিড় দেখা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

প্রযুক্তি খাতের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন প্রদর্শন এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশের সক্ষমতা, সাফল্য ও সম্ভাবনা তুলে ধরতে শুরু হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২৬। আজ বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে তিনি ‘বাংলাদেশ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’-এর ওয়েবসাইট ও লোগো উন্মোচন করেন।

সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) যৌথভাবে এই প্রদর্শনী আয়োজন করেছে। আয়োজকেরা জানান, এবারের প্রদর্শনীতে দেশি-বিদেশি মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের সেরা উদ্ভাবনগুলো এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রাকে তুলে ধরবে বলে আশা আয়োজকদের।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘প্রযুক্তির, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। আমরা যদি নিজেদের গতি দ্রুত না করি, ওই গতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান না করি, কী পরিমাণ দ্রুতগতিতে আমরা পিছিয়ে পড়ব, চিন্তাও করা যায় না।’

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষার আশ্বাস দেন। আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

এক্সপোতে রয়েছে ইনোভেশন জোন, ডিজিটাল ডিভাইস জোন, মোবাইল জোন, ই-স্পোর্টস জোন ও বিটুবি জোন। ডিজিটাল ডিভাইস জোনে এবং মোবাইল জোনে রয়েছে পছন্দমতো পণ্য ক্রয়ের সুযোগ। প্রদর্শনী চলাকালে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাঁচটি সেমিনার এবং চারটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। 

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন পণ্যে ছাড় ও অফারের বিষয়ে জানানো হয়, কম্পিউটারের পাশাপাশি ব্র্যান্ড ফোনে ছাড় পাবেন গ্রাহক। স্যামসাং, শাওমির মতো ব্র্যান্ডগুলো পণ্য ক্রয়ে ছাড়ের পাশাপাশি উপহারও দিচ্ছে। ভাগ্যবান ক্রেতাদের লেনেভো দেবে ই-বাইক। 

আয়োজকেরা জানান, প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রদর্শনী রাত ৮টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। অন্যান্য দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীতে বিনা মূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও অনলাইনে (www. ddiexpo.com.bd) অথবা স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে।

এই আয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, উদ্যোক্তা এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করছেন। প্রতিদিনই থাকবে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের বিশেষায়িত প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা। ‘বাংলাদেশ টু দ্য ওয়ার্ল্ড’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই প্রদর্শনী চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বিষয়:

রাজধানীউদ্ভাবনইনোভেশনপ্রযুক্তিপণ্যপ্রধান উপদেষ্টা
