Ajker Patrika
প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপ নিষিদ্ধ করল রাশিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হোয়াটসঅ্যাপ নিষিদ্ধ করল রাশিয়া
ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

জনপ্রিয় মেসেজিং পরিষেবা হোয়াটসঅ্যাপ সম্পূর্ণভাবে ব্লক করে দিয়েছে রুশ সরকার। আজ বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এই সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন। এর পরিবর্তে নাগরিকদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ ‘ম্যাক্স’ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর মস্কোর ধারাবাহিক বিধিনিষেধের এটিই সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ক্রেমলিনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘মেটা’ রাশিয়ার আইন মেনে চলতে এবং ব্যবহারকারীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘মেটা রুশ আইনের ধারা ও বিধি মানতে অনীহা প্রকাশ করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে তারা যদি আইন মেনে সংলাপে আসে, তবে পুনরায় কার্যক্রম শুরুর সুযোগ থাকতে পারে।’

এদিকে হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হিসেবে রাশিয়া ‘ম্যাক্স’ নামে একটি অ্যাপের প্রচার করছে। এটি রাশিয়ার নিজস্ব প্রযুক্তি সংস্থা ‘ভিকে’ তৈরি করেছে। মেসেজিং ছাড়াও এই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা গ্রহণ ও আর্থিক লেনদেন করা যায় বলে জানা গেছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রাশিয়ায় বিক্রি হওয়া সব স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে এই অ্যাপটি আগে থেকেই ইনস্টল থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

তবে সমালোচক ও সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যাক্স অ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপের মতো ‘এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন’ নেই। অর্থাৎ, সরকার চাইলেই যেকোনো নাগরিকের বার্তা বা কথোপকথন আড়ি পেতে শুনতে পারবে।

হোয়াটসঅ্যাপের এক মুখপাত্র রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে ‘পেছন দিকে হাঁটা’ বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ১০ কোটিরও বেশি মানুষকে নিরাপদ যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা রাশিয়ার নাগরিকদের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২২ সালে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম নিষিদ্ধ করেছিল রাশিয়া। বর্তমানে অনেক রুশ নাগরিকেরা ভিপিএন ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের চেষ্টা করছেন, তবে ডোমেইন ব্লক করে দেওয়ায় সেটিও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এদিকে, জনপ্রিয় অ্যাপ টেলিগ্রামের ওপরও অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়ার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা রসকমনাদজোর।

বিষয়:

সাইবারনিরাপত্তাইউক্রেননিরাপত্তারক্ষীযোগাযোগরাশিয়াসামাজিকসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমহোয়াটসঅ্যাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

হোয়াটসঅ্যাপ নিষিদ্ধ করল রাশিয়া

হোয়াটসঅ্যাপ নিষিদ্ধ করল রাশিয়া

ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস রোধে উন্নত এনক্রিপশন প্রযুক্তি আনছে গুগল

ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস রোধে উন্নত এনক্রিপশন প্রযুক্তি আনছে গুগল

বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু করল চ্যাটজিপিটি, না দেখলে সেবা কম

বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু করল চ্যাটজিপিটি, না দেখলে সেবা কম

শ্রেণিকক্ষে এআই: ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিশ্বজুড়ে উদ্যোগ

শ্রেণিকক্ষে এআই: ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিশ্বজুড়ে উদ্যোগ