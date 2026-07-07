Ajker Patrika
En
ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রকে সহজে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম

ক্রীড়া ডেস্ক    
যুক্তরাষ্ট্রকে সহজে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম
কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছে বেলজিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

গ্রুপপর্ব কিংবা সেরা ৩২; আগের দুই পর্বেই দাপুটে ফুটবল খেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র। শেষ ষোলোতে সে দাপট দেখাতে পারল না এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকেরা। তাদের ৪-১ গোলের সহজ জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল বেলজিয়াম।

বিষয়:

খেলাবেলজিয়ামফুটবলযুক্তরাষ্ট্রফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত