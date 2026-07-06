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জাতীয়

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ফাহমিদা খানম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ২১: ৪২
পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ফাহমিদা খানম
ড. ফাহমিদা খানম। ছবি: সংগৃহীত

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানমকে এই মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব করেছে সরকার।

আজ সোমবার ফাহমিদা খানমকে ভারপ্রাপ্ত সচিব নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলাদা প্রজ্ঞাপনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহা. রায়হান কাওছারকে সচিবের পদ থেকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

সচিবসরকারপরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
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