বছরটা কেমন গেল মেসির
২০২৬ সালটা লিওনেল মেসির জন্য অম্লমধুরই বলা চলে। পারফরম্যান্সও দুর্দান্ত। জিতেছেন অনেক পুরস্কারও। কিন্তু শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বারবার।
চলতি বছর শেষ হতে এখনো ৩৩ দিন বাকি। তবে মেসি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এই বছরের শেষ ম্যাচটা খেলেছেন আজ। শেষটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কলম্বাস ক্রুর কাছে ১-০ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। তাতে করে এমএলএসে শিরোপা জয়ের যে স্বপ্ন ছিল মেসির, তা এ বছর পূর্ণ হলো না। প্লে অফের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিল মায়ামি।
শুধু এমএলএস থেকে আগেভাগেই বিদায় নয়। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে আরও একবার শিরোপাভঙ্গের বেদনায় পুড়তে হয় মেসিকে। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় শিরোপা জেতে স্পেন। ২০২২ সালে যে বিশ্বকাপ জিতে মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্নপূরণ করেছিলেন, এবার শিরোপা ধরে রাখার কাছাকাছি এসেও জিততে না পারার দুঃখে মেসির দু’চোখ বেয়ে ঝরছিল পানি। পরবর্তীতে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার হারান মেসি তাঁর প্রাণপ্রিয় বাবা হোর্হে মেসিকে। হোর্হে শুধুমাত্র মেসির বাবা ছিলেন না, ছিলেন তাঁর মেসি হয়ে ওঠার কারিগর।
তাহলে কি শুধু দুঃখ-কষ্টেই মেসির ২০২৬ সাল কেটে গেছে? আসলে তা নয়। এ বছর আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১১ ম্যাচে ১১ গোল ও ৬ অ্যাসিস্ট করেছেন। যার মধ্যে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেছেন। ৩৯ বছর বয়সে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মেসি ভেঙে দিয়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। আর ইন্টার মায়ামির হয়ে ৩৯ ম্যাচে ৩০ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬ গোলে। মানে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০ ম্যাচে মেসি ৪১ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ২২ গোলে। অর্থাৎ ৫০ ম্যাচে ৬৩ গোলে অবদান রেখেছেন তিনি।
ম্যাচপ্রতি ১.২৬ গোলে অবদান রাখার মেসির এ বছরের ব্যক্তিগত অর্জনও কোনো অংশে কম নয়। বিশ্বকাপে সিলভার বুটের পুরস্কার, এমএলএসের গোল্ডেন বুটের পুরস্কার, স্পেনের প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কারের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছেন ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে ক্যাম্পিওনিস কাপ জিতে ক্যারিয়ারের ৪৮তম শিরোপা জিতেছেন তিনি। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে সেই ফাইনালে গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করেছেন। জিতেছেন ফাইনালের সেরা পুরস্কার।
৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এক ঘোষণায় আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন মেসি। কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের কথা ভেবে ফের মাঠে নামেন ৭ অক্টোবর। বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটা হয়ে থাকল মেসিময়। মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে তিনটিতেই অবদান রেখেছেন তিনি। একটা গোলের পাশাপাশি ২ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। বিদায়বেলায় কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।
ইন্টার মায়ামির হয়ে একবার চ্যাম্পিয়ন হলেও দলের ব্যর্থতা কোনো অংশে কম নয়। কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ন্যাশভিলের কাছে হেরে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিতে হয় মেসির দলে। সাপোর্টার্স শিল্ডও জিততে পারেনি তাঁর দল। এমনকি লিগস কাপের গ্রুপ পর্বই পেরোতে পারেনি। অম্লমধুর ২০২৬ সালের পর মেসিকে আগামী বছরের শুরুতেই দেখা যাবে মনুমেন্তালে। এবার আর আর্জেন্টিনার জার্সিতে নয়। ইন্টার মায়ামির হয়ে তিনি খেলবেন রিভারপ্লেটের বিপক্ষে।