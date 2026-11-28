মেসির ২৬ গোলও বাঁচাতে পারল না মায়ামিকে
মৌসুমজুড়ে লিওনেল মেসির দুর্দান্ত ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিকে বাঁচাতে পারেনি। কলম্বাস ক্রুর কাছে ১-০ গোলে হেরে ২০২৬ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
সেরা তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে গত ২১ নভেম্বর মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল কলম্বাস। নিজেদের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখে তারা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোলমুখে বলের লড়াইয়ের পর কাছ থেকে ভলি করে জয়সূচক গোলটি করেন সান্তিয়াগো রদ্রিগেজ। তাতে দুই ম্যাচেই সিরিজ শেষ করে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে উঠে যায় কলম্বাস।
এ নিয়ে টানা আট জয়ের দেখা পেল কলম্বাস। শেষ ১২ ম্যাচে তাদের জয় ১০টি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে ইস্টার্ন কনফারেন্সের তলানিতে থাকা দলটি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে এখন সেমিফাইনালে।
মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর প্লে-অফের প্রথম রাউন্ড থেকে দলটির বিদায় নেওয়ার ঘটনা এটি দ্বিতীয়বার। ২০২৪ সালে আটলান্টা ইউনাইটেডের কাছে সেরা তিন ম্যাচের সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে হেরে বিদায় নিয়েছিল মায়ামি। তবে এবার প্রথম রাউন্ডে মাত্র দুই ম্যাচেই সিরিজ শেষ হলো তাদের।
ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য দুর্দান্ত একটি মৌসুম কাটিয়েছেন মেসি। ২৬ গোল ও ১৭ অ্যাসিস্ট নিয়ে আবারও এমএলএস গোল্ডেন বুট জিতেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য দলীয় ব্যর্থতা আড়াল করতে পারেনি। পুরো মৌসুমে নিজেদের মাঠে প্রত্যাশিত ফল পায়নি মায়ামি। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে প্লে-অফে ওঠা অন্য দলগুলোর বিপক্ষে তাদের জয় ছিল মাত্র একটি।
প্লে-অফ থেকে বিদায়ের পর এখন আগামী মৌসুমের প্রস্তুতি নিতে হবে মায়ামিকে। ২০২৭ সালে এমএলএসের স্প্রিন্ট মৌসুম, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ ও লিগস কাপসহ একাধিক প্রতিযোগিতায় খেলবে দলটি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মৌসুম শেষে খেলোয়াড়দের নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
২০২৭ এমএলএস মৌসুমে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি নু স্টেডিয়ামে এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ইন্টার মায়ামি।