আর্জেন্টিনার সেই মাঠেই আবার ফিরছেন মেসি
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই চলছিল। ইন্টার মায়ামি কোচ কিলি গঞ্জালেসও জোরালো দাবি করেছিলেন। অবশেষে এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। যে মনুমেন্তালে বিদায়ী ম্যাচ খেলেছিলেন, সেই মাঠেই নতুন বছরের শুরুতে ফিরছেন লিওনেল মেসি।
মনুমেন্তালে গত ৭ অক্টোবর আর্জেন্টিনার জার্সিতে বিদায়ী ম্যাচ খেলেছেন মেসি। সেই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল বেনিন। এবার তিনি মনুমেন্তালে ফিরছেন ইন্টার মায়ামির হয়ে। ২০২৭ সালের ১৯ জানুয়ারি একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ইন্টার মায়ামি খেলবে রিভার প্লেটের বিপক্ষে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে সেটা নিশ্চিত করেছে রিভার প্লেট।
রিভার প্লেট-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচটি আর্জেন্টিনায় মেসির প্রথম ক্লাব পর্যায়ের ম্যাচ। যদিও তিনি লা বোম্বোনেরায় হুয়ান রিকোয়েলমের বিদায়ী ম্যাচ এবং কোলসো মার্সেলো বিয়েলসা স্টেডিয়ামে মাক্সি রদ্রিগেজের বিদায়ী ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু বার্সেলোনা, পিএসজি কিংবা ইন্টার মায়ামি—কোনো ক্লাবের হয়েই এর আগে আর্জেন্টিনার মাঠে খেলেননি।
ইন্টার মায়ামি ম্যাচ দিয়ে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি শেষ করবে রিভার প্লেট। তবে তখন দলের কোচ কে থাকবেন, তা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে। লিওনার্দো পনসিওর অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব এ বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হওয়ার কথা। এরপর আসন্ন অ্যাপেরচুরা টুর্নামেন্টে নিজেদের নতুন যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় থাকবে রিভার প্লেট। তবে মনুমেন্তালে ১৯ জানুয়ারি দর্শকদের উচ্ছ্বাস কতটা থাকবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে চলমান ক্লাউসুরা টুর্নামেন্টে রিভার প্লেটের পারফরম্যান্সের ওপর। ২২ নভেম্বর টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে লানুস-রিভার প্লেট।
ক্লাব পর্যায়ে আর্জেন্টিনার মাঠে কখনো মেসির খেলা হয়নি। তবে রিভার প্লেটের বিপক্ষে এর আগেও একবার খেলেছিলেন মেসি। ২০১৫ সালের ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে বার্সেলোনার হয়ে রিভারের মুখোমুখি হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। জাপানের ইয়োকোহামা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল বার্সা। মেসি করেছিলেন এক গোল। তাঁর বন্ধু লুইস সুয়ারেস করেছিলেন জোড়া গোল।
সময়ের পরিক্রমায় দুই বন্ধু মেসি-সুয়ারেস একত্রিত হয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। ৩৪ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে মায়ামি। মেসির দল ১৬ ম্যাচ জিতেছে। ড্র করেছে ১২ ম্যাচ ও হেরেছে ৬ ম্যাচ। তিনে থাকা নিউ ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৫৮। ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ন্যাশভিল। প্রত্যেকেই ৩৪টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে সর্বোচ্চ ২০৮ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। দলটির জার্সিতে সর্বোচ্চ ১২৬ গোলও তাঁর। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৯ গোলে। গত ১৯ জুলাই বিশ্বকাপ ধরে রাখার কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিউজার্সির সেই ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। আর্জেন্টাইনরা টানা দুইবার বিশ্বকাপ জেতার মিশনে ব্যর্থ হলেও স্প্যানিশরা ১৬ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে।
বিশ্বকাপ ফাইনালের হৃদয়ভঙ্গের ৪৩ দিন পর মেসি সামাজিক মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু যে ভক্ত-সমর্থকদের ২১ বছরে মনে রাখার মতো এত মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন, তাঁদের কথা ভেবে ৭ অক্টোবর ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বিদায়ী ভাষণ দিতে গিয়ে কেঁদেও ফেলেন আর্জেন্টাইন তারকা। নতুন বছরের ১৯ জানুয়ারি রিভারপ্লেট-ইন্টার মায়ামি ম্যাচও যে দর্শকপূর্ণ হবে, সেটা আর না বললেও চলছে।