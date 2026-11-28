ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়িয়ে দিয়ালোকে বিব্রত করলেন ফরাসি মহাসচিব
ফিফা সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সমর্থকদের প্রশংসা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) মহাসচিব জোয়েল মনলুইস। তাঁর এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি ও ফিফা সভাপতি পদপ্রার্থী ফিলিপ দিয়ালো।
ফরাসি সংবাদমাধ্যম আরএমসি স্পোর্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামাজিক মাধ্যম লিঙ্কডইনে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের (সিএএফ) ভালো ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে পোস্ট দেন মনলুইস। সেখানে সিএএফ সভাপতি প্যাট্রিস মোতসেপে ও ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি স্যামুয়েল ইতোর সঙ্গে নিজের একটি ছবিও প্রকাশ করেন তিনি। দুজনই আসন্ন ফিফা সভাপতি নির্বাচনে ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।
গত শনিবার নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় সিএএফের সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন দিয়ালো ও মনলুইস। ওই সভায় মোতসেপে ঘোষণা করেন, আফ্রিকার ৫৪টি সদস্য ফেডারেশনই ফিফা সভাপতি পদে ইনফান্তিনোর নতুন মেয়াদের প্রার্থিতাকে সমর্থন জানিয়েছে। এরপর ইনফান্তিনোর প্রশংসা করে উপস্থিত সবাইকে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানানোর আহ্বান জানান তিনি।
মনলুইসের এমন পোস্ট ভালোভাবে নেননি দিয়ালো। বিষয়টি নিয়ে মহাসচিবের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। ফেডারেশনের ভেতরেও ঘটনাটিকে দিয়ালোর জন্য বিব্রতকর হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামা দিয়ালোর অধীনেই কাজ করেন মনলুইস।
আগামী ১৮ মার্চ ২০২৭ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে হবে ফিফা সভাপতি নির্বাচন। এই নির্বাচনে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে লড়বেন দিয়ালো ও জাপানের কোজো তাশিমা। গত ১৯ নভেম্বর ফিফা জানিয়েছে, এই তিনজনের প্রার্থিতা জমা পড়েছে। নির্বাচন কমিটি যাচাইবাছাই শেষে প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেবে। ফিফার ২১১ সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা ভোট দিয়ে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন করবেন।
নির্বাচনে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার সমর্থন পেয়েছেন দিয়ালো। ইউরোপের সদস্য দেশগুলো তাঁর পক্ষে ভোট দেবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে আফ্রিকার ৫৪টি ফেডারেশনের সমর্থন ইনফান্তিনোর পক্ষে থাকায় বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন ফরাসি প্রার্থী। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা কনমেবলও সমর্থন দিচ্ছে বর্তমান ফিফা সভাপতিকে।
২০২৩ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন ইনফান্তিনো। এবার চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব নিতে চাইছেন তিনি। ফলে ২০২৭ সালের নির্বাচনই হবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর প্রথম বড় নির্বাচনী পরীক্ষা।
ইনফান্তিনো ও উয়েফার সম্পর্কেও সাম্প্রতিক সময়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। সম্ভাব্য চুক্তির মূল্য ধরা হয়েছিল প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার।
প্রকল্পটি তৈরির প্রক্রিয়া এবং ফিফা কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা না করায় আপত্তি জানিয়েছিল উয়েফা। তাদের বিরোধিতার মুখে গত আগস্টে প্রকল্পটি বাতিল করেন ইনফান্তিনো।
এ ছাড়া খেলোয়াড় ফোলারিন বালোগুনের বিষয়টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিফা শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও ইনফান্তিনোর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল উয়েফা। গত অক্টোবরে ইউরোপীয় কর্মকর্তারা তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন এবং বিকল্প প্রার্থী খোঁজার কথা জানান। পরে দিয়ালোর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে উয়েফা।