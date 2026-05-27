Ajker Patrika
ফুটবল

দল ঘোষণার আগে মেসিকে নিয়ে যা বললেন আর্জেন্টিনা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
দল ঘোষণার আগে মেসিকে নিয়ে যা বললেন আর্জেন্টিনা কোচ
মেসিকে নিয়ে চিন্তায় আর্জেন্টিনা কোচ। ফাইল ছবি

উৎকণ্ঠা, স্নায়ুচাপ আর অপেক্ষার দোলাচল—সব মিলিয়ে এক মিশ্র অনুভূতি এখন আর্জেন্টিনার ক্যাম্পে রোজকার চিত্র। বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এসেইসা ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে এখন শেষ মুহূর্তের ছক কষছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি ও তাঁর সহকারীরা। শনিবার ঘোষণা করা হবে আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত বিশ্বকাপ দল। তবে স্কালোনির মূল ভাবনায় ২৬ জন থাকলেও, দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আরও ৭ ফুটবলার। যাদের ৫ জনকে দেখা হচ্ছে ভবিষ্যতের বাজি হিসেবে। ।

সবকিছুর মাঝে আলবিসেলেস্তে সমর্থকদের বড় স্বস্তি অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে নিয়ে। তাঁর পেশির চোট নিয়ে স্কালোনি নিজেই আশার কথা শুনিয়েছেন। ডি-স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, ‘আমরা যখন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ম্যাচটি দেখছিলাম, তখনই বুঝতে পারি সে (মেসি) মাঠ ছাড়ার অনুরোধ করছে। স্বস্তি পাচ্ছিল না। তবে প্রাথমিক রিপোর্টগুলো খুব একটা খারাপ নয়। যদিও আমরা চাইতাম যেন তার কিছুই না হতো। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে পরিস্থিতি আসলেই রিপোর্টের মতো কি না।’

মেসির চোটের চেয়েও এখন স্কালোনির বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণভাগ। স্কালোনি বলেন, ‘আমরা সবাই চাইতাম সে (মেসি) যেন কোনো সমস্যা ছাড়াই ফিরে আসুক, কিন্তু বাস্তবতা তেমন নয়। শুধু সে একাই নয়, দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি।’

বিশেষ করে রাইট-ব্যাক পজিশন নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছেন স্কালোনি। নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার নাহুয়েল মলিনা ও গনসালো মন্তিয়েল—দুজনেই পড়েছেন পেশির চোটে। আতলেতিকো মাদ্রিদের মলিনা গত ১০ মে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে চোট পান। মন্তিয়েলের সেরে উঠতে অন্তত ২১ দিন সময় লাগবে, যার অর্থ জুনের শুরুতে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সংকট সামাল দিতেই স্কালোনি, পাবলো আইমার ও ওয়াল্তার সামুয়েলরা মিলে স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছেন জার্মানির হামবুর্গ এসভির নিকোলাস কাপালদো এবং ব্রাজিলের পালমেইরাসের অগুস্তিন জিয়াকে। কাপালদোর এখনো সিনিয়র দলে অভিষেকই হয়নি, আর জিয়া খেলেছেন মাত্র এক ম্যাচ। আগামী সোমবার কানসাস সিটিতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তাঁরা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত