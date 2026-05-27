দল ঘোষণার আগে মেসিকে নিয়ে যা বললেন আর্জেন্টিনা কোচ

উৎকণ্ঠা, স্নায়ুচাপ আর অপেক্ষার দোলাচল—সব মিলিয়ে এক মিশ্র অনুভূতি এখন আর্জেন্টিনার ক্যাম্পে রোজকার চিত্র। বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এসেইসা ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে এখন শেষ মুহূর্তের ছক কষছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি ও তাঁর সহকারীরা। শনিবার ঘোষণা করা হবে আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত বিশ্বকাপ দল। তবে স্কালোনির মূল ভাবনায় ২৬ জন থাকলেও, দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আরও ৭ ফুটবলার। যাদের ৫ জনকে দেখা হচ্ছে ভবিষ্যতের বাজি হিসেবে। ।
সবকিছুর মাঝে আলবিসেলেস্তে সমর্থকদের বড় স্বস্তি অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে নিয়ে। তাঁর পেশির চোট নিয়ে স্কালোনি নিজেই আশার কথা শুনিয়েছেন। ডি-স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, ‘আমরা যখন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ম্যাচটি দেখছিলাম, তখনই বুঝতে পারি সে (মেসি) মাঠ ছাড়ার অনুরোধ করছে। স্বস্তি পাচ্ছিল না। তবে প্রাথমিক রিপোর্টগুলো খুব একটা খারাপ নয়। যদিও আমরা চাইতাম যেন তার কিছুই না হতো। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে পরিস্থিতি আসলেই রিপোর্টের মতো কি না।’
মেসির চোটের চেয়েও এখন স্কালোনির বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণভাগ। স্কালোনি বলেন, ‘আমরা সবাই চাইতাম সে (মেসি) যেন কোনো সমস্যা ছাড়াই ফিরে আসুক, কিন্তু বাস্তবতা তেমন নয়। শুধু সে একাই নয়, দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি।’
বিশেষ করে রাইট-ব্যাক পজিশন নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছেন স্কালোনি। নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার নাহুয়েল মলিনা ও গনসালো মন্তিয়েল—দুজনেই পড়েছেন পেশির চোটে। আতলেতিকো মাদ্রিদের মলিনা গত ১০ মে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে চোট পান। মন্তিয়েলের সেরে উঠতে অন্তত ২১ দিন সময় লাগবে, যার অর্থ জুনের শুরুতে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।
এই সংকট সামাল দিতেই স্কালোনি, পাবলো আইমার ও ওয়াল্তার সামুয়েলরা মিলে স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছেন জার্মানির হামবুর্গ এসভির নিকোলাস কাপালদো এবং ব্রাজিলের পালমেইরাসের অগুস্তিন জিয়াকে। কাপালদোর এখনো সিনিয়র দলে অভিষেকই হয়নি, আর জিয়া খেলেছেন মাত্র এক ম্যাচ। আগামী সোমবার কানসাস সিটিতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তাঁরা।
