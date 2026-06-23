মেসি-এমবাপ্পের পর এবার হালান্ডের জাদু, নকআউটের টিকিট কাটল নরওয়েও

লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড—গত রাত থেকে এ কী শুরু করেছেন তাঁরা! একজনের যেখানে শেষ আরেকজনের সেখানে শুরু। ২ সংখ্যাটিই তিন জনকে মিলিয়ে দিয়েছে এক বিন্দুতে। মেসি, এমবাপ্পের পর হালান্ডের পায়ের জাদুও দেখেছেন কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী।
ফিলাডেলফিয়ায় মাঝরাতে শুরু হওয়া ফ্রান্স-ইরাক ম্যাচ বজ্রঝড়ের কারণে প্রায় দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। এই ম্যাচের মাঝেই নিউজার্সিতে মাঠে নেমে গেছে নরওয়ে-সেনেগাল। বাংলাদেশ সময় সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হালান্ড করেছেন জোড়া গোল। তাঁর জোড়া গোলের ম্যাচে সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে নরওয়েও। কিছুক্ষণ আগে ‘আই’ গ্রুপের আরেক দল ফ্রান্স নিশ্চিত করেছে নকআউটের টিকিট।
বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনার বড় অংশজুড়েই থাকে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সমর্থকদের চিরায়ত তর্ক। আগে তর্ক-বিতর্ক সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকত চায়ের কাপে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে এখন ট্রল, ব্যঙ্গ-রসিকতার ধরন বদলে গেছে। রিলস, ভিডিও, ফটোকার্ড, স্ট্যাটাসে চলে সব ‘আক্রমণ’।২১ মিনিট আগে
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