প্রজেক্ট অফিসার নেবে ব্র্যাক, সপ্তাহে ২ দিন ছুটির সুযোগ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রজেক্ট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বিভাগের নাম: সেন্টার ম্যানেজার (ডব্লিউজিএসএস অ্যান্ড আইসিসিস সেন্টার), প্রটেকশন, এইচসিএমপি।
পদের নাম: সেন্টার ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: কমপক্ষে ১৮ বছর।
কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ, উখিয়া)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ২টি ছুটি, বিমা, বেতন পর্যালোচনা, বার্ষিক উৎসব বোনাস, ২টি পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সংস্থার নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
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