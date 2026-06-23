Ajker Patrika
ফুটবল

বজ্রঝড়ের রাতে জ্বলে উঠলেন এমবাপ্পে, নকআউটে ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ০৭: ৪৩
বজ্রঝড়ের রাতে জ্বলে উঠলেন এমবাপ্পে, নকআউটে ফ্রান্স
কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্টে ইরাককে ৩-০ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে উঠল ফ্রান্স। ছবি: এএফপি

ফিলাডেলফিয়ায় বজ্রঝড়ে দুই ঘণ্টার বেশি সময় খেলা বন্ধ থাকলেও থামানো যায়নি কিলিয়ানো এমবাপ্পেকে। করলেন জোড়া গোল। তাঁর জ্বলে ওঠার রাতে ৪০ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইরাককে উড়িয়ে ফ্রান্স নিশ্চিত করল নকআউট পর্বের টিকিট।

বিষয়:

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