Ajker Patrika
জাতীয়

৭১ টিভির সম্প্রচার লাইসেন্সসহ নথিপত্র চেয়েছে তদন্ত সংস্থা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৭১ টিভির সম্প্রচার লাইসেন্সসহ নথিপত্র চেয়েছে তদন্ত সংস্থা

বেসরকারি টিভি চ্যানেল ৭১ টিভির সম্প্রচার লাইসেন্সসহ আনুষঙ্গিক নথিপত্র চেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে ঘিরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ৭১ টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গত সোমবার এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন।

৭১ মিডিয়া লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু ও ৭১ টিভির সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রুপা এ মামলার আসামি।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সংঘটিত ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে ৭১ টিভির লাইসেন্সের কপি এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক নথিপত্র চেয়ে আবেদন করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা ইফতেখারুল আলম। তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনপত্রটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো। ৭১ টিভি কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয় চিঠিতে।

বিষয়:

তদন্তলাইসেন্সহেফাজতে ইসলামআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালটেলিভিশন
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