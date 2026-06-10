Ajker Patrika
অর্থনীতি

বাজেটে বাড়তে পারে করমুক্ত আয়সীমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জুন ২০২৬, ২২: ০৮
বাজেটে বাড়তে পারে করমুক্ত আয়সীমা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বাড়তে পারে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা। বর্তমানে করমুক্ত আয়সীমা নির্ধারণ করা আছে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এটি ২৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করা হতে পারে।

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বাস্তবতা বিবেচনায় জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই প্রস্তাব করতে পারেন বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। শুধু ২০২৬-২৭ অর্থবছরেই নয়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য ক্রমান্বয়ে করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে পারেন অর্থমন্ত্রী।

সূত্র বলেছে, ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জন্য ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করতে পারেন অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া ২০২৮-২৯ এবং ২০২৯-৩০ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা বাড়িয়ে ৪ লাখ এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার প্রস্তাব আসতে পারে।

বিশেষ শ্রেণির করদাতাদের ক্ষেত্রেও করমুক্ত আয়সীমা বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে নারী করদাতা এবং ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের নাগরিকদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে এই শ্রেণির নাগরিকদের করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হতে পারে।

তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা ও প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ টাকা, ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে এই শ্রেণির নাগরিকদের করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করতে পারেন অর্থমন্ত্রী।

সূত্র আরও বলেছে, গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও গেজেটভুক্ত ‘জুলাই যোদ্ধা’ করদাতাদের জন্য ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা, ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে এই শ্রেণির নাগরিকদের করমুক্ত আয়সীমা ৬ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হতে পারে।

বিষয়:

আয়করজাতীয় সংসদঅর্থ মন্ত্রণালয়বাজেটবাজেট ২০২৬-২৭
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