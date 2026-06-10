Ajker Patrika
জাতীয়

প্রথম সরকারি সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জুন ২০২৬, ২১: ২৮
প্রথম সরকারি সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

প্রথম সরকারি সফরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে এই তথ্য নিশ্চিত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করার পর থেকে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল। সাধারণত বাংলাদেশে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীদের প্রথম সফরে ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব যাওয়ার একটি রাজনৈতিক নজির বা ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে প্রধানমন্ত্রীর সৌদি সফরের সেই পরিকল্পনা আর এগোয়নি।

এরপর সরকারের উচ্চপর্যায়ে তারেক রহমানের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর ভুটানের মতো কোনো সার্কভুক্ত প্রতিবেশী দেশ দিয়ে শুরু করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। তবে সব বিবেচনা শেষে মালয়েশিয়াকেই প্রথম গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত ইতিবাচক ও সময়োপযোগী মনে করছেন ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

বিস্তারিত আসছে...

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীমালয়েশিয়াতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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