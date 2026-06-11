Ajker Patrika
ক্রিকেট

উড়তে থাকা বাংলাদেশের পথে বৃষ্টির বাগড়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উড়তে থাকা বাংলাদেশের পথে বৃষ্টির বাগড়া
বৃষ্টিতে বন্ধ বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে। ছবি: বিসিবি

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। মিরপুরে আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে ভালোভাবেই চেপে ধরে বাংলাদেশ। গ্যালারিতেও তখন দর্শকদের উল্লাসধ্বনি। ঠিক এই সময়ে বাদ সাধল বৃষ্টি।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আগেই বলা হয়েছিল বৃষ্টি। তবে খেলা শুরু হয়েছে নির্ধারিত সময়ে সকাল ১১টার দিকেই। ঘড়ির কাঁটা যখন ২টা ৩৪ মিনিট, তখনই হানা দেয় বৃষ্টি। আম্পায়াররা তড়িঘড়ি করে ক্রিকেটারদের মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন। গ্রাউন্ডস্টাফরাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মাঠ কাভার দিয়ে ঢাকতে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ৪২ ওভারে করেছে ৮ উইকেটে ১৮৭ রান। মারনাস লাবুশেন ৫৫ রানে অপরাজিত। নাথান এলিস ২ রানে ব্যাটিং করছেন।

টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২ ওভারে ৩ উইকেটে ০ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট ও কুপার কনোলি এবং ম্যাট রেনশ—এই তিন ব্যাটার মেরেছেন ডাক। ওপেনার শর্টকে বোল্ড করে তাসকিন আহমেদের শুরু। কনোলি, রেনশকে ফিরিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। উইকেটের পেছনে ক্যাচ ধরেছেন লিটন দাস।

কিছুক্ষণ পর অস্ট্রেলিয়া ৭.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫ রানে পরিণত হয়। অ্যালেক্স ক্যারিকে (১৩) ফেরান মোস্তাফিজ। পঞ্চম উইকেটে ৫৯ বলে ৪৩ রানের জুটি গড়েন অজি অধিনায়ক জশ ইংলিস ও ক্যামেরন গ্রিন। ১৮তম ওভারের প্রথম বলে ইংলিসকে ফিরিয়ে থিতু হওয়া এই জুটি ভাঙেন তানভীর ইসলাম। ৩৮ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৪ রান করেন ইংলিস।

ইংলিসকে ফেরানোর চার ওভার পর তানভীর কট এন্ড বোল্ড করেন গ্রিনকে (৫০)। তানভীর দ্রুত ২ উইকেট নেওয়ায় ২১.১ ওভারে ৬ উইকেটে ৮১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। সপ্তম উইকেটে হ্যাভিয়ের বার্টলেট ও লাবুশেন গড়েন ১১৫ বলে ১০৩ রানের জুটি। ৪১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে তাসকিনকে স্লগ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান বার্টলেট। ৪৮ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় বার্টলেট করেন ৫২ রান। ঠিক তার পরের বলে অ্যাডাম জাম্পাকে (০) দারুণ এক স্লোয়ারে বোল্ড করেন তাসকিন। হ্যাটট্রিকটা অবশ্য করতে পারেননি তাসকিন।

বিষয়:

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