অস্ট্রেলিয়াকে চাপে রেখে লাঞ্চে গেল বাংলাদেশ

বোলাররা যে ভীত গড়ে দিয়েছিল প্রথম দিনে, সে ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাটাররাও দেখাচ্ছেন মুন্সিয়ানা। ডারউইন টেস্টের প্রথম দিনের সেশনটাও তাই কথা বলল বাংলাদেশের হয়ে। অস্ট্রেলিয়াকে চাপে রেখেই মধ্যাহ্ন বিরতিতে গেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রানের জবাবে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৮১ রান। লিড থেকে মাত্র ১৭ রান দূরে সফরকারী দল। তানজিদ হাসান তামিম ৭৪ ও শান্ত ২৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করবেন। প্রথম দিনটা স্বপ্নের মতো পার করার পর দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনটাও নিজেদের করে নিল বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে ৮৫ রান করেছে বাংলাদেশ। বিপরীতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্তি কেবল মুমিনুল হকের উইকেট। প্রথম দিনে ১ উইকেট হারানো অতিথিদের হয়ে আজ দিনের খেলা শুরু করেন তানজিদ (৩২) ও মুমিনুল (৩৫)। গতকালই জমে যাওয়া এই জুটি আজও অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ভোগাচ্ছিলেন। কিন্তু দারুণ ব্যাট করতে থাকা মুমিনুল ব্যক্তিগত ৪৯ রানে জশ হ্যাজলউডের শিকারে পরিণত হলে এই জুটি ভাঙে। তার আগে দ্বিতীয় উইকেটে বাংলাদেশ পায় ১০২ রান।
মুমিনুলের বিদায়ের পর শান্তকে নিয়ে রানের চাকা ঘুরাচ্ছেন তানজিদ। মধ্যাহ্ন বিরতিতে যাওয়ার আগে ৪৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন দুজন। ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি তুলে নেওয়ার পথে দুবার জীবন পেয়েছেন তানজিদ। এই ওপেনারের কাছে বড় ইনিংস আশা করতেই পারে বাংলাদেশ।
আশা আছে শান্তর কাছেও। ক্রিজে নেমে শুরু থেকেই বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে ব্যাট চালিয়েছেন অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেটের মতো এই জুটিতেও যদি বাংলাদেশ বড় রান পায়, তবে চিন্তাটা আরও দীর্ঘ হবে অস্ট্রেলিয়ার।
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