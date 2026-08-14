দাপুটে ব্যাটিংয়ে লিড নিল বাংলাদেশ

ডারউইন টেস্টের প্রথম ইনিংস লিড নিল বাংলাদেশ। মিচেল স্টার্কের করা ৫৫তম ওভারে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রান টপকে যায় সফরকারী দল। এ নিয়ে নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো অজিদের বিপক্ষে লিড নিল বাংলাদেশ।
এর আগে ২০০৬ সালে ফতুল্লা টেস্টে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লিড পেয়েছিল বাংলাদেশ। সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের করা ৪২৭ রানের জবাবে অতিথিদের ইনিংস থেমেছিল ২৬৯ রানে। ১৫৮ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল বাংলাদেশ।
সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশের সবচেয়ে চিন্তা ছিল ব্যাটিং নিয়ে। একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় খুব বাজেভাবে হেরেছে অতিথিরা। তাতে চিন্তাটা বেড়েছিল আরও কয়েকগুণ। কিন্তু মূল সিরিজ শুরু হতেই ব্যাটাররা যেন বোঝাতে চাইছেন, অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী পেস আক্রমণকে সামলানোর সামর্থ্য আছে বাংলাদেশেরও।
অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রানের জবাবে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৮১ রান। লিড থেকে মাত্র ১৭ রান দূরে সফরকারী দল। তানজিদ হাসান তামিম ৭৪ ও শান্ত ২৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করবেন।১ ঘণ্টা আগে
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