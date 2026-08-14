Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

দাপুটে ব্যাটিংয়ে লিড নিল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৪২
দাপুটে ব্যাটিংয়ে লিড নিল বাংলাদেশ
তানজিদের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন শান্ত।

ডারউইন টেস্টের প্রথম ইনিংস লিড নিল বাংলাদেশ। মিচেল স্টার্কের করা ৫৫তম ওভারে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রান টপকে যায় সফরকারী দল। এ নিয়ে নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো অজিদের বিপক্ষে লিড নিল বাংলাদেশ।

এর আগে ২০০৬ সালে ফতুল্লা টেস্টে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লিড পেয়েছিল বাংলাদেশ। সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের করা ৪২৭ রানের জবাবে অতিথিদের ইনিংস থেমেছিল ২৬৯ রানে। ১৫৮ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল বাংলাদেশ।

সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশের সবচেয়ে চিন্তা ছিল ব্যাটিং নিয়ে। একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় খুব বাজেভাবে হেরেছে অতিথিরা। তাতে চিন্তাটা বেড়েছিল আরও কয়েকগুণ। কিন্তু মূল সিরিজ শুরু হতেই ব্যাটাররা যেন বোঝাতে চাইছেন, অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী পেস আক্রমণকে সামলানোর সামর্থ্য আছে বাংলাদেশেরও।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত