তানজিদের প্রথম ফিফটিতে এগোচ্ছে বাংলাদেশ

ফিফটি করতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন মুমিনুল হক। তবে অন্যপ্রান্তে টিকে আছেন তানজিদ হাসান তামিম। কিছুটা ভাগ্যের পরশও পেয়েছেন এই ব্যাটার। মুমিনুল ফিরলেও টেস্টে তাঁর প্রথম ফিফটিতে এগোচ্ছে বাংলাদেশ।
ডারউইন টেস্টের প্রথম ইনিংসের অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রানের জবাবে প্রথম দিন শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান করেছিল বাংলাদেশ। মুমিনুল ৩৫ ও তানজিদ ৩২ রানে অপরাজিত থেকে দিনের খেলা শেষ করেন। দলীয় ৩৬ রানের সাদমান ইসলাম অনিকের (২০) বিদায়ের পর এই জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৬০ রান যোগ করার পর আজও জমে গিয়েছিল মুমিনুল-তানজিদ জুটি। আজ আরও ৪২ রানে আসে এই জুটি থেকে। মুমিনুল জশ হ্যাজলউডের বলে অ্যালেক্স ক্যারির হাতে ধরা পড়লে ভাঙে ১০২ রানের জুটি। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে সাবেক টেস্ট অধিনায়কের ব্যাট থেকে আসে ৪৯ রান। ৮ বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ইনিংস।
মুমিনুলের বিদায়ের আগেই ফিফটি তুলে নেন তানজিদ। ১০২ বলে অর্ধশতক হাঁকান এই ওপেনার। এই রিপোর্ট লেখার সময় বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ উইকেটে ১৭৫ রান। ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দেওয়ার হাতছানি তানজিদের সামনে। অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। প্রথম দিন রানের খাতা খোলার আগেই ফিরতে পারতেন তানজিদ। তাঁর ক্যাচ ছেড়ে দেন নাথান লায়ন। আজও তানজিদ যখন নতুন জীবন পেলেও, সেখানেও জড়িয়ে থাকল এই স্পিনারের নাম।
দ্বিতীয় দিন নিজের প্রথম ওভারেই উইকেটের দেখা পেতে পারতেন লায়ন। তাঁর করা ৪৩তম ওভারের পঞ্চম বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছিলেন তানজিদ। বল উইকেটরক্ষক ক্যারির কুনইতে লেগে চলে যায় স্লিপে দাঁড়ানো স্টিভ স্মিথের হাতে। তালুবন্দী করতে ব্যর্থ হন এই ক্রিকেটার। দ্বিতীয় জীবন পাওয়া তানজিদ নিজের ইনিংসকে কতদূর নিয়ে যেতে পারেন সেটাই দেখার।
ডারউইন টেস্টের প্রথম ইনিংস লিড নিল বাংলাদেশ। মিচেল স্টার্কের করা ৫৫তম ওভারে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রান টপকে যায় সফরকারী দল।২৪ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৮ রানের জবাবে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৮১ রান। লিড থেকে মাত্র ১৭ রান দূরে সফরকারী দল। তানজিদ হাসান তামিম ৭৪ ও শান্ত ২৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করবেন।১ ঘণ্টা আগে
শামীম বলেন, ‘আমি এর আগেও সেখানে খেলেছি। ওখানকার উইকেট অনেক ভালো। আশা করছি, আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারব। সেখানে গিয়ে কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। লক্ষ্য, অবশ্যই ভালো কিছু করা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া। দেখা যাক, কী হয়।’১২ ঘণ্টা আগে
নতুন মৌসুমের জন্য গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোকে দলে নিয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড গড়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। দীর্ঘদিন বসুন্ধরা কিংসে খেলার পর আজ মোহামেডানের সঙ্গে চুক্তি করেছেন জাতীয় দলের এই গোলরক্ষক। তাঁর সঙ্গে জাতীয় দলের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে সাদা-কালোরা।১৪ ঘণ্টা আগে