মোস্তাফিজ-রানাকে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে না বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) মোস্তাফিজুর রহমান ও নাহিদ রানাকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের পর পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) বাকি অংশ খেলার। মোস্তাফিজের চোটাঘাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বিসিবি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। ফের পিএসএল খেলতে যাওয়া হচ্ছে না মোস্তাফিজের। স্ক্যানের পর আপাতত তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চলবে।
মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে নাহিদ রানাকে দেওয়া হচ্ছে বিশ্রাম। বিষয়টি আজ ম্যাচের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি। মোস্তাফিজ ও নাহিদ—দুজনই দুর্দান্ত খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ম্যাচ হারের পরও বাংলাদেশ সিরিজটা জিতেছে ২–১ ব্যবধানে। ওয়ানডেতে ষষ্ঠবারের মতো ৫ উইকেট পেতে মোস্তাফিজকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৭ বছর। সর্বশেষ ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ৫ উইকেট পেয়েছিলেন সেই ২০১৯ বিশ্বকাপে, লর্ডসে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে ভুলতে বসা ৫ উইকেটের স্বাদ মোস্তাফিজ পেলেন আজ চট্টগ্রামে। সেটিও পেলেন চোটে পড়ে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে দলের বাইরে থাকার পর।
৭ বছর পর ৫ উইকেট পাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি মোস্তাফিজের কাছে। তবে দলের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘মোস্তাফিজ গ্রেট বোলার। ওর অর্জন কেউ ভুলতে পারবে না। বাংলাদেশকে সে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। এ রকম একজন খেলোয়াড় থাকলে দলের অনেক কাজে দেয়। যেকোনো ক্রাইসিস মোমেন্ট এলেই মোস্তাফিজকে আমরা চিন্তা করতে পারি। সে এত ম্যাচ জিতিয়েছে বাংলাদেশকে। ওর সঙ্গে প্রায় ১০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছি। আমি ওর কাছ থেকে দেখেছি। ওকে দেখলে অবশ্যই আমার অনেক আত্মবিশ্বাস বাড়ে বোলিংয়ে। বিশেষ করে ক্রাইসিস মোমেন্টে।’
ধারাবাহিক আলো ছড়িয়েছেন নাহিদ রানা। তরুণ ফাস্ট বোলার বাংলাদেশের কন্ডিশনে এই বৈশাখী দাবদাহে ধারাবাহিক ঘণ্টায় নিয়মিত ১৪৫-১৫০ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছেন। আজ তো তাঁর একটা বলের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫১ কিলোমিটার হয়ে গেছে। সিরিজসেরা রানাকে যেন ধারাবাহিকভাবেই এই ছন্দে পাওয়া যায়, সে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে
আগের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে সিরিজে ফিরেছিল। আর আজ শেষ ওয়ানডেতেও নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরি ও মোস্তাফিজুর রহমানের 'ফাইফারে'র সুবাদে নিউজিল্যান্ডকে ৫৫ রানে হারিয়ে ৩ ওয়ানডের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ।
উইকেট দরকার—নাহিদ রানাকে ডাকুন। প্রতিপক্ষের রানের গতি আটকাতে হবে—রানাকে ডাকুন। রানা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এক প্যাকেজ। আজও তৃতীয় ওয়ানডেতে যখন নিউজিল্যান্ডের জুটি ভাঙা যাচ্ছিল না, তিনি এসে দ্রুতই তা ভেঙে দিলেন। রানার পর আক্রমণে যোগ দিলেন মেহেদী হাসান মিরাজও।