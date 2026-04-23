Ajker Patrika
ক্রিকেট

রানার পর এবার নিউজিল্যান্ডকে ধাক্কা দিলেন মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
নিউজিল্যান্ডের জুটি ভেঙে দিয়েছেন নাহিদ রানা। ছবি: এএফপি

উইকেট দরকার—নাহিদ রানাকে ডাকুন। প্রতিপক্ষের রানের গতি আটকাতে হবে—রানাকে ডাকুন। রানা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এক প্যাকেজ। আজও তৃতীয় ওয়ানডেতে যখন নিউজিল্যান্ডের জুটি ভাঙা যাচ্ছিল না, তিনি এসে দ্রুতই তা ভেঙে দিলেন। রানার পর আক্রমণে যোগ দিলেন মেহেদী হাসান মিরাজও।

প্রথম দুই ওয়ানডে শেষে সিরিজ ছিল ১-১ সমতায়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করছে কিউইরা। দ্রুত উইকেট হারানোর পর সফরকারীদের দ্বিতীয় উইকেটের জুটি যখন ৫০ ছুঁইছুঁই, তখনই আঘাত হানলেন রানা। বাংলাদেশের গতিতারকার পর অধিনায়ক মিরাজও নিলেন উইকেট।

সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ হোসেন। ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানভীর ইসলাম। ফেরার ম্যাচেই উইকেটের দেখা পেয়েছেন মোস্তাফিজ। চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে মোস্তাফিজের শর্ট বলে পুল করতে যান হেনরি নিকোলস। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল সহজে তালুবন্দী করেছেন উইকেটরক্ষক লিটন দাস।

২ রানে নিকোলস বিদায় নিলে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮ রান। নিক কেলি ও উইল ইয়াং খেলতে থাকেন সাবলীলভাবে। যদিও নাহিদ রানার ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতির বল, বাউন্সার সামলাতে একটু হিমশিম খাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (কেলি-ইয়াং) ৬১ বলে ৪৬ রানের জুটি গড়েন। ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে রানার অফস্টাম্পের বাইরের বল কাট করতে যান ইয়াং। এজ হওয়া বল লিটন ক্যাচ ধরেন।

ইয়াংয়ের (১৯) পর উইকেটে এসে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি টম লাথাম। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে মিরাজকে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে লাথাম (৫) ফাইনলেগে শরীফুল ইসলামের তালুবন্দী হয়েছেন। দ্রুত দুই উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেট ৬১ রান। তবে একপ্রান্ত থেকে কেলি তাঁর স্বভাবসুলভ খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৫ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। কেলি ও মুহাম্মদ আব্বাস ৪৯ ও ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

