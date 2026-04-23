রানার পর এবার নিউজিল্যান্ডকে ধাক্কা দিলেন মিরাজ

উইকেট দরকার—নাহিদ রানাকে ডাকুন। প্রতিপক্ষের রানের গতি আটকাতে হবে—রানাকে ডাকুন। রানা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এক প্যাকেজ। আজও তৃতীয় ওয়ানডেতে যখন নিউজিল্যান্ডের জুটি ভাঙা যাচ্ছিল না, তিনি এসে দ্রুতই তা ভেঙে দিলেন। রানার পর আক্রমণে যোগ দিলেন মেহেদী হাসান মিরাজও।
প্রথম দুই ওয়ানডে শেষে সিরিজ ছিল ১-১ সমতায়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করছে কিউইরা। দ্রুত উইকেট হারানোর পর সফরকারীদের দ্বিতীয় উইকেটের জুটি যখন ৫০ ছুঁইছুঁই, তখনই আঘাত হানলেন রানা। বাংলাদেশের গতিতারকার পর অধিনায়ক মিরাজও নিলেন উইকেট।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ হোসেন। ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানভীর ইসলাম। ফেরার ম্যাচেই উইকেটের দেখা পেয়েছেন মোস্তাফিজ। চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে মোস্তাফিজের শর্ট বলে পুল করতে যান হেনরি নিকোলস। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল সহজে তালুবন্দী করেছেন উইকেটরক্ষক লিটন দাস।
২ রানে নিকোলস বিদায় নিলে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮ রান। নিক কেলি ও উইল ইয়াং খেলতে থাকেন সাবলীলভাবে। যদিও নাহিদ রানার ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতির বল, বাউন্সার সামলাতে একটু হিমশিম খাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (কেলি-ইয়াং) ৬১ বলে ৪৬ রানের জুটি গড়েন। ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে রানার অফস্টাম্পের বাইরের বল কাট করতে যান ইয়াং। এজ হওয়া বল লিটন ক্যাচ ধরেন।
ইয়াংয়ের (১৯) পর উইকেটে এসে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি টম লাথাম। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে মিরাজকে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে লাথাম (৫) ফাইনলেগে শরীফুল ইসলামের তালুবন্দী হয়েছেন। দ্রুত দুই উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেট ৬১ রান। তবে একপ্রান্ত থেকে কেলি তাঁর স্বভাবসুলভ খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৫ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। কেলি ও মুহাম্মদ আব্বাস ৪৯ ও ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।
মিরপুর থেকে চট্টগ্রাম—বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ভেন্যু বদলেছে। কিন্তু গ্যালারি খাঁ খাঁ করছে। ক্যামেরার লেন্স যতবারই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তাক করা হয়, হাতেগোণা কয়েক জন দর্শকই চোখে পড়ে। দর্শকখরা কাটাতে এবার টিকিটের দাম কমিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
মিরপুরে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৬ রানে হেরে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কিউইদের বিপক্ষে ৬ উইকেটে রাজকীয় জয় পায় মেহেদী হাসান মিরাজের দল। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে শুরুটা খারাপ হলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। কিন্তু ফিনিশিংটা সেভাবে২ ঘণ্টা আগে