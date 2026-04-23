Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নান্দাইলে ৪ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
নান্দাইলে ৪ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার
ইয়াবাসহ আটক সুরাইয়া আক্তার মীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ৪ হাজার ইয়াবাসহ সুরাইয়া আক্তার মীম (৩০) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে ময়মনসিংহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গতকাল বুধবার বিকেলে নান্দাইল উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের হাজীপুর-দেওয়ানগঞ্জ পাকা সড়কের পশ্চিম মহেষকুড়া এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় সুরাইয়ার কাছ থেকে চার হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে তাঁকে ময়মনসিংহ কোর্টে পাঠানো হয়।

ময়মনসিংহ মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগের পরিদর্শক খন্দকার ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক সুরাইয়া কিশোরগঞ্জের ভৈরব পৌরসভার চণ্ডীবের গ্রামের নূর হোসেনের মেয়ে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় কৌশলে ইয়াবা বিক্রি করে আসছিলেন।

এ ঘটনায় ময়মনসিংহ মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে নান্দাইল মডেল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

ময়মনসিংহ মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগের পরিদর্শক খন্দকার ইকবাল হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই নারীকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে চার হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে নান্দাইল থানায় একটি নিয়মিত মামলা করে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা, নান্দাইল, আটক, ময়মনসিংহ বিভাগ, মাদকদ্রব্য
