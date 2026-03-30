কলকাতা অধিনায়কের মন্তব্যের জবাব দিল অস্ট্রেলিয়া

ছবি: সংগৃহীত

ক্যামেরুন গ্রিনকে নিয়ে করা আজিঙ্কা রাহানের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল)। তারকা অলরাউন্ডারকে বোলিং করাতে না পারায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এপর দায় চাপিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। তাঁর অভিযোগের জবাব দিতেও বেশি সময় নিল না সিএ।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৬ উইকেটে হেরে আইপিএল শুরু করেছে কলকাতা। গতকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২২০ রান করেও শেষ রক্ষা হয়নি সফরকারীদের; ৫ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় হার্দিক পান্ডিয়ার দল। ম্যাচ শেষে হতাশ রাহানে জানান—গ্রিনকে বোলার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারা দলের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলেছে।

ম্যাচ শেষে রাহানে বলেন, ‘আশা করি সে (গ্রিন) দ্রুত বোলিং শুরু করবে। তখন দলের সমন্বয় বদলাবে। আমরা ব্যাটিংয়ে ভালো করেছি, তবে বোলিংয়ে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিন কেন বোলিং করছে না—এই প্রশ্নটা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে। ইতিবাচক দিক হচ্ছে, আমরা ভালো ব্যাটিং করেছি এবং কার্তিক ত্যাগী দারুণ বোলিং করেছে। অনেক দিন পর খেলেও সে ভালো করেছে। সামনে এখনো অনেক পথ বাকি।’

রাহানের মন্তব্যের পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করল সিএ। সংস্থাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে—টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় পাওয়া নিচের পিঠের চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে উঠেননি গ্রিন। মূলত এ জন্যই তাঁকে বল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে গ্রিনকে নিয়ে আশাবাদী সিএ।

বিবৃতিতে বোর্ডের এক মুখপাত্র বলেন, ‘গ্রিনের নিচের পিঠে চোট রয়েছে, যা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে। তবে তাকে কিছুদিন বোলিং থেকে বিরত থাকতে হবে। সে ভারতে ধীরে ধীরে বোলিংয়ের ওয়ার্কলোড বাড়াচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে, ১০-১২ দিনের মধ্যে আবার বোলিংয়ে ফিরতে পারবেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আগেই জানানো হয়েছে।’

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

সম্পর্কিত

কলকাতা অধিনায়কের মন্তব্যের জবাব দিল অস্ট্রেলিয়া

কলকাতা অধিনায়কের মন্তব্যের জবাব দিল অস্ট্রেলিয়া

টাইগার উডসের সঙ্গে ‘সংসার’ ভাঙার হুমকি ট্রাম্পের সাবেক পুত্রবধূর

টাইগার উডসের সঙ্গে ‘সংসার’ ভাঙার হুমকি ট্রাম্পের সাবেক পুত্রবধূর

প্রেমিকাকে ২ কোটি ২০ লাখ টাকার মার্সিডিজ উপহার পান্ডিয়ার

প্রেমিকাকে ২ কোটি ২০ লাখ টাকার মার্সিডিজ উপহার পান্ডিয়ার

কবে ফিরছেন রোনালদো

কবে ফিরছেন রোনালদো