নির্বাচন যাতে স্বচ্ছ হয়, সবাইকে কঠোর বার্তা দিয়েছি: তামিম

২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের পর তামিম ইকবাল ও সমমনা সংগঠকেরা আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদকে অবৈধ দাবি করেছিলেন। তামিমরা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কাছে চিঠিও দিয়েছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এনএসসি নতুন অ্যাডহক কমিটি করেছে তামিমকে সভাপতি করে। এবারের নির্বাচনের আগে সবাইকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি।
৭ জুন হবে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। আজ যখন তামিম সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন প্রশ্ন এসেছে নির্বাচন নিয়েও। জুনের নির্বাচন স্বচ্ছ করতে যতটা কঠোর হওয়া যায়, তামিম সেই পথেই এগোচ্ছেন। সাংবাদিকদের বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি বলেন, ‘আমি আমার অধীনে যতটা পারি স্বচ্ছতা রেখে নির্বাচন করছি। ক্লাব নিয়ে অংশ নিচ্ছি। আজ জমা দিয়েছি। আপনারাও খোঁজ নিলে দেখবেন ক্রিকেট বোর্ড থেকে কোনো তদবির, অনুরোধ খুঁজে পাবেন না। ইলেকশন যতটা সম্ভব স্বচ্ছ যেন হয়, সবাইকে কঠোর বার্তা দেওয়া আছে।’
নির্বাচনে এবার কোনো রকম অনিয়ম হবে না বলে অঙ্গীকার করেছেন তামিম। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি বলেন, ‘প্রত্যেকবার নির্বাচন নিয়ে তো অনেক কথা থাকে। এইবারও যেমন তাঁরা মনে করেন,আপনি এবং আপনার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে কথা বলেছেন। এইবার এখন পর্যন্ত কেউ আসেননি। যদিও নির্বাচন কমিশন তো আলাদা তবে আপনি যেহেতু দায়িত্বে আছেন, আমি যা করেছি নিজেকে এ জায়গা থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন এই জিনিসটা পুরাপুরি নির্বাচন কমিশনের ওপর। পার্থক্য এটাই যে আমি কোনো চিঠিতে স্বাক্ষর করছি না। কোনো কাউন্সিলরশিপ ফেরত দিচ্ছি না।’
৭ এপ্রিল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে সেখানে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দেয় এনএসসি। ১১ সদস্যের বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হলেন তামিম। ৭ জুন হতে যাওয়া নির্বাচনে ভোটার হয়েছেন ১৮৪ জন। যাঁদের মধ্যে আছেন ২০ ক্রিকেটার।
বিসিবির অ্যাডহক কমিটির দায়িত্ব ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া। তামিমের পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা গেলেও ৩০ এপ্রিল মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, তিনি পদত্যাগ করছেন না। পরবর্তীতে ৭ মে বিসিবিতে সংবাদ সম্মেলনে বিপিএলে ফিক্সিং ও ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক জটিলতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের ম্যাচের দিন তো বটেই, নিয়মিত মিরপুরে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন তামিম।
অবসর ভেঙ্গে জার্মানির বিশ্বকাপ দলে ফিরতে পারেন ম্যানুয়াল নয়্যার—এমন একটা গুঞ্জন ছিল। শেষ মেষ সেটাই সত্যি হয়ে উঠল। ৪০ বছর বয়সী নয়্যারকে রেখেই আজ ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে জার্মানি।১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানকে ধবলধোলাইয়ের পর প্রশংসায় ভাসছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার, কোচ তো বটেই, এমনকি পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভাসছে বাংলাদেশ। অসাধারণ এই অর্জনের পর নাজমুল হোসেন শান্ত-লিটন দাসদের বোনাস দিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে এবার বোনাস না দিয়ে সেই ট২ ঘণ্টা আগে
নেইমারের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাবেন কি পাবেন না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কম ছিল না। শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতে কার্লো আনচেলত্তির ঘোষিত দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়ে দেখা দিয়েছে আরেক দুশ্চিন্তা।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর পাকিস্তান দলে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। বিশেষ করে টেস্ট অধিনায়কত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জানা গেছে, বর্তমান অধিনায়ক শান মাসুদকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে পিসিবি।২ ঘণ্টা আগে