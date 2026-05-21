রাগ করলা, নেইমারকে নিয়ে ফিফা

‘রাগ করলা’ সংলাপটি সামাজিক মাধ্যমে এখন ভাইরাল। বাংলাদেশের এক অভিনেতার এই সংলাপ দিয়ে নেটিজেনরা অনেক মজাদার কন্টেন্ট তৈরি করছে। ফিফাও যুক্ত হয়ে গেল এই ট্রেন্ডের সঙ্গে। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা এবার বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত সংলাপ ব্যবহার করে নেইমারকে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছে।
সোমবার মধ্যরাতে ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি দল ঘোষণার সময় নেইমারের নাম বলার পরই উপস্থিত সাংবাদিকেরা উল্লাস প্রকাশ করেন। অভিজ্ঞ এই ফুটবলারের জায়গা পাওয়াটা যেন চমক হয়ে এসেছে সবার সামনে। আড়াই বছর পর ব্রাজিল দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আজ সন্ধ্যায় একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল পেজে। ব্রাজিলের জার্সি পরিহিত নেইমারকে আকাশের দিকে তাকিয়ে উদযাপন করতে দেখা গেছে। ছবির ওপরে লেখা, ‘কী প্রতিপক্ষ, রাগ করলা?’ ক্যাপশনে লিখেছে, ‘ফুটবল রাজপুত্রের প্রত্যাবর্তন।’ তাতে ব্রাজিলের পতাকার পাশাপাশি ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর আনচেলত্তি দীর্ঘ এক বছরে যখন ডাকেননি নেইমারকে, তখন নেইমারের বিশ্বকাপ দলে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ, চোটের সঙ্গে নেইমারের ‘যুদ্ধ’টা নিত্যনৈমিত্তিক আর আনচেলত্তি চান পূর্ণ ফিট খেলোয়াড়। শেষ পর্যন্ত নেইমার ব্রাজিলের ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ডাক পেলেন এবং ডাক পাওয়ার পর কেঁদেও দিয়েছিলেন।
২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে হাঁটুতে মারাত্মক চোট পাওয়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাইরে নেইমার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ দিয়ে ব্রাজিলের জার্সিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন হতে যাচ্ছে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে নেইমার ১২৮ ম্যাচে করেছেন ৭৯ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ গোলে। ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নেইমারের পরেই পেলে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে পেলে করেন ৭৭ গোল। তিনি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ শেষের দুই সপ্তাহ পরই (২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর) চলে গেছেন না ফেরার দেশে। সবশেষ ২০০২ সালে ব্রাজিল পঞ্চমবারের মতো জিতেছে বিশ্বকাপ। পেলে ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে জিতেছিলেন বিশ্বকাপ।
