Ajker Patrika
বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১৪: ২৪
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কোল্ড চেইন বিজনেস বিভাগে ‘সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কোল্ড চেইন বিজনেস।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: মাঠপর্যায়ে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মে, ২০২৬।

