জয়ের পরও বার্সেলোনার একাধিক দুশ্চিন্তা, হ্যারি কেনের পেনাল্টি মিস

৪-২ গোলের জয়ের স্কোরকার্ড দেখে বার্সেলোনার জয়টা আয়েশি মনে হতেই পারে। তবে এটুকু দেখে পুরোটা বোঝা যায় না। প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে খেলতে বার্সেলোনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আবহাওয়ার সঙ্গেও। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ শেষে বার্সা পেয়েছে একগাদা দুঃসংবাদ।
প্র্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে গত রাতে বার্সেলোনা-স্লাভিয়া প্রাহা ম্যাচ ২-২ সমতায় থেকে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধ বার্সার জন্য ছিল অম্লমধুর। শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লেও দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া দুঃসংবাদ পেয়েছে বার্সা। ৬১ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন পেদ্রি। তাঁর চোট যে গুরুতর, সেটা কোচ হ্যানসি ফ্লিকের প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা গেছে। শেষ ভাগে এসে হলুদ কার্ড দেখেছেন বার্সা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। ৮৮ মিনিটে হলুদ কার্ড পাওয়ায় বার্সার পরের চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে তাঁকে পাবে না বার্সা। ক্যাম্প ন্যুতে ২৮ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বার্সার প্রতিপক্ষ কোপেন হেগেন।
বার্সার জয়ের রাতে জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনাতে বায়ার্ন-ইউনিয়ন সেন্ট গিলোজ নয়, স্কোরকার্ড দেখে অনেকেই বলবেন হ্যারি কেইন-গিলোজ ম্যাচ হয়েছে। ২ গোলের দুটিই করেছেন কেইন। ৫২ ও ৫৫ মিনিটে গোল দুটি করেছেন তিনি। করতে পারতেন হ্যাটট্রিকও। তবে ৮১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি বার্সার এই ফরোয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত গিলোজকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বার্সা।
প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে গত রাতে বার্সেলোনার বিপক্ষে স্লাভিয়া প্রাহা এগিয়ে যায় ১০ মিনিটেই। গোলটি করেন প্রাহা স্ট্রাইকার ভাসিল কুসেই। এরপর ৩৪ ও ৪২ মিনিটে জোড়া গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন ফারমিন লোপেজ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে ২-২ সমতা হয়ে যায়। ৪৪ মিনিটে আত্মঘাতী গোলটি করেন বার্সা ফরোয়ার্ড রবার্ট লেভানডফস্কি। দ্বিতীয়ার্ধের পর আর কোনো গোল হজম করেনি। উপরন্তু দুটি গোল দিয়েছে। ৬৩ ও ৭০ মিনিটে গোল করেছেন দানি অলমো ও লেভানডফস্কি।
প্রাহার বিপক্ষে আবহাওয়ার সঙ্গে যে লড়াই করে খেলতে হয়েছিল বার্সেলোনাকে, সেটা ম্যাচ শেষে উল্লেখ করেছেন লোপেজ। সম্প্রচারক মুভিস্টার প্লাসকে বার্সা মিডফিল্ডার বলেন, ‘ঠান্ডার কারণে যে ম্যাচটা কঠিন হবে, তা জানতাম। আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি ও জিতেছি।’
৭ ম্যাচে পূর্ণ ২১ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুই ও তিনে থাকা বায়ার্ন ও রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৮ ও ১৫। লিভারপুলের পয়েন্ট ১৫ হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে চারে অবস্থান করছে তারা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে বার্সেলোনা। নিউক্যাসল, চেলসি, স্পোর্টিং সিপি, ম্যানচেস্টার সিটি, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আটালান্টা প্রত্যেকেরই পয়েন্ট ১৩। তবে গোল ব্যবধানের কারণে অবস্থান ভিন্ন। সবাই সাতটি করে ম্যাচ খেলেছে।
সৌদি আরবের আল নাসর ক্লাবের হয়ে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ভারী হচ্ছে রোনালদোর রেকর্ডের পাল্লাও। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যখন একের পর এক কীর্তিতে ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্মভূমিতে তাঁরই ভাস্কর্যে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।১৭ মিনিট আগে
এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ।২ ঘণ্টা আগে
চিত্রনাট্যটা একই রকম। গত বিপিএলেও মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন দল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার থেকে ছিটকে গেছে। এবারও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। পার্থক্য শুধু গত বছর খুলনা টাইগার্সের হয়ে খেলা মিরাজ এবার খেলেছেন সিলেট টাইটানসের হয়ে। সিলেটের প্রধান কোচ সোহেল ইসলামের মতে২ ঘণ্টা আগে
লং অনে দারউইশ রাসুলি ক্যাচ ধরার পর শুরু হয়ে যায় উদ্যাপন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেট ব্যাটার ব্র্যান্ডন কিংয়ের (৫০) উইকেটটা তো আফগানদের জন্য দারুণ এক ব্রেকথ্রু ছিলই। সব ছাপিয়ে আলোচনায় আফগানিস্তানের রহস্যময় স্পিনার মুজিব উর রহমানের হ্যাটট্রিক।৩ ঘণ্টা আগে