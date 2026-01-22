বিসিবি-সরকার যা বলবে, খেলোয়াড় হিসেবে সেটাই করা উচিত—বিশ্বকাপ ইস্যু নিয়ে মেহেদী

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা না খেলার ইস্যু মীমাংসিত হচ্ছে আজ। বিকেলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। সেখানেই আসবে সিদ্ধান্ত।
আইসিসি গতকাল জানিয়েছে, বাংলাদেশকে খেলতে হলে ভারতেই খেলতে হবে। বিসিবিও ভারতে দল না পাঠানোর ব্যাপারে অনড়। এ নিয়ে খেলোয়াড়দেরও সময় কাটছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। তবে বোর্ড ও সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে, ক্রিকেটারদের সেটা মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্বকাপ দলে থাকা শেখ মেহেদী হাসান।
বিপিএলে মেহেদীর কাঁধে চট্টগ্রাম রয়্যালসের নেতৃত্ব। দলকে ফাইনালে নিয়ে গেছেন তিনি। কাল শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। এরপরই বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে নামার কথা। আজ অনুশীলন শেষে মিরপুর শেরেবাংলায় সাংবাদিকদের মেহেদী বলেন, ‘বিশ্বকাপ খেলতে কে না চায়? সবাই চাইবে বিশ্বকাপ খেলতে। তবে এটা পুরোপুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত। সরকারের একটা সিদ্ধান্ত আছে। আসলে তারা আমাদের অভিভাবক। তারা যা বলবে, খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের সেটাই করা উচিত।’
ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে কী বলবেন সেটা অবশ্য জানাননি মেহেদী। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের চট্টগ্রামের অধিনায়ক বলেন, ‘যারা বিশ্বকাপ দলে আছে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে মিটিংয়ের জন্য। তবে ওখানে গেলে বোঝা যাবে আসলে রহস্যটা কী।’
বিশ্বকাপ ইস্যুর কারণে বিপিএল উন্মাদনা অনেকটা আড়ালেই পড়ে গেছে। কাল ফাইনাল ঘিরেও নেই কোনো উত্তাপ। মেহেদী বলেন, ‘কালকে বিপিএল ফাইনাল খেলা আছে সেটা নিয়েই সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং চিন্তাও করছি বিপিএল ফাইনাল খেলা নিয়ে। বিশ্বকাপ আসলে আমাদের হাতে না, এটা ম্যানেজমেন্টের হাতে। তারা যেভাবে বলবে যারা বিশ্বকাপ দলে আছে তারা সেভাবেই যাবে আর কি। এটা বিসিবির ওপর নির্ভর করছে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি খেলবে না, সেটা জানতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে যখন দোটানায় লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিমরা, তখন নিয়মিতই তাঁদের সমর্থন দিচ্ছে পাকিস্তান। এবার পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও একটু বেড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের আল নাসর ক্লাবের হয়ে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ভারী হচ্ছে রোনালদোর রেকর্ডের পাল্লাও। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যখন একের পর এক কীর্তিতে ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্মভূমিতে তাঁরই ভাস্কর্যে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
৪-২ গোলের জয়ের স্কোরকার্ড দেখে বার্সেলোনার জয়টা আয়েশি মনে হতেই পারে। তবে এটুকু দেখে পুরোটা বোঝা যায় না। প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে খেলতে বার্সেলোনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আবহাওয়ার সঙ্গেও। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ শেষে বার্সা পেয়েছে একগাদা দুঃসংবাদ।৩ ঘণ্টা আগে
এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ।৩ ঘণ্টা আগে