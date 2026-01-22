Ajker Patrika
বিসিবি-সরকার যা বলবে, খেলোয়াড় হিসেবে সেটাই করা উচিত—বিশ্বকাপ ইস্যু নিয়ে মেহেদী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিপিএল ফাইনালের আগে অনুশীলনে ব্যস্ত চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান। ছবি: বিসিবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা না খেলার ইস্যু মীমাংসিত হচ্ছে আজ। বিকেলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। সেখানেই আসবে সিদ্ধান্ত।

আইসিসি গতকাল জানিয়েছে, বাংলাদেশকে খেলতে হলে ভারতেই খেলতে হবে। বিসিবিও ভারতে দল না পাঠানোর ব্যাপারে অনড়। এ নিয়ে খেলোয়াড়দেরও সময় কাটছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। তবে বোর্ড ও সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে, ক্রিকেটারদের সেটা মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্বকাপ দলে থাকা শেখ মেহেদী হাসান।

বিপিএলে মেহেদীর কাঁধে চট্টগ্রাম রয়্যালসের নেতৃত্ব। দলকে ফাইনালে নিয়ে গেছেন তিনি। কাল শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। এরপরই বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে নামার কথা। আজ অনুশীলন শেষে মিরপুর শেরেবাংলায় সাংবাদিকদের মেহেদী বলেন, ‘বিশ্বকাপ খেলতে কে না চায়? সবাই চাইবে বিশ্বকাপ খেলতে। তবে এটা পুরোপুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত। সরকারের একটা সিদ্ধান্ত আছে। আসলে তারা আমাদের অভিভাবক। তারা যা বলবে, খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের সেটাই করা উচিত।’

ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে কী বলবেন সেটা অবশ্য জানাননি মেহেদী। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের চট্টগ্রামের অধিনায়ক বলেন, ‘যারা বিশ্বকাপ দলে আছে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে মিটিংয়ের জন্য। তবে ওখানে গেলে বোঝা যাবে আসলে রহস্যটা কী।’

বিশ্বকাপ ইস্যুর কারণে বিপিএল উন্মাদনা অনেকটা আড়ালেই পড়ে গেছে। কাল ফাইনাল ঘিরেও নেই কোনো উত্তাপ। মেহেদী বলেন, ‘কালকে বিপিএল ফাইনাল খেলা আছে সেটা নিয়েই সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং চিন্তাও করছি বিপিএল ফাইনাল খেলা নিয়ে। বিশ্বকাপ আসলে আমাদের হাতে না, এটা ম্যানেজমেন্টের হাতে। তারা যেভাবে বলবে যারা বিশ্বকাপ দলে আছে তারা সেভাবেই যাবে আর কি। এটা বিসিবির ওপর নির্ভর করছে।’

