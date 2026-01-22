বিপিএল ফাইনাল নিয়ে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে মেহেদীর কী কথা হয়েছে

মিরপুর শেরেবাংলায় আগামীকাল ২০২৬ বিপিএলের ফাইনালে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যখন ঘোর অনিশ্চয়তা, তাতে অন্যান্যবারের মতো ফাইনালের আগে উত্তাপ নেই বললেই চলে। যদিও মিরপুরে আজ শেখ মেহেদী হাসানের সংবাদ সম্মেলনটা হয়েছে প্রাণবন্ত পরিবেশে।
চট্টগ্রাম রয়্যালসকে এবার নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ মেহেদী। ২০২৬ বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগেই ‘কমিটির টিম’ নামে পরিচিতি পেয়েছে তাঁর দল। কারণ, টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিনই ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস মালিকানা ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নিয়েছে। ফাইনালের আগে কি বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে—মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে মেহেদী বলেন, ‘না না। বিসিবির দল অবশ্যই। বিসিবি অফিশিয়ালি এখানে জড়িত। তবে সভাপতির সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নাই।’
টুর্নামেন্ট জুড়ে দাপট দেখিয়ে খেলেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। মিরপুরে পরশু প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে উঠে গেছে চট্টগ্রাম। এবারের বিপিএলে পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ শেখ মেহেদী। ২০২৬ বিপিএলে ৩৪.৬ গড় ও ১৪৪.১৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১৭৩ রান। বোলিংয়ে ৬.৭২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট নিয়েছেন। তাঁরই সতীর্থ শরীফুল ইসলাম ২৪ উইকেট নিয়ে এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী।
ছন্দে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালসকে বিসিবি বোনাসও দিয়েছে বলে আজ সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন শেখ মেহেদী। মিরপুরে চট্টগ্রামের অধিনায়ক বলেন, ‘বিসিবির যাঁরা কর্মকর্তারা আছেন, তাঁরা সবাই কথা বলেছেন এবং আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সব সময়। টুকিটাকি বোনাসও কিন্তু বিসিবি আমাদের দিয়েছে। বিসিবি তাদের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করতেছে।’
চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সও এবারের বিপিএলে খেলছে দুর্দান্ত। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার। ১ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটিতে ৩৪৪ রান করে এবারের বিপিএলে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক শান্ত নেতৃত্বেও দেখাচ্ছেন মুন্সিয়ানা। ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ রিপন মন্ডলের জন্য শেষের দিকে কয়েক ওভার বরাদ্দ রাখেন শান্ত। রিপনও অধিনায়কের আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন।
স্থানীয়দের পাশাপাশি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিদেশিরাও উজ্জ্বল। বিপিএলে গতকাল অভিষেক ম্যাচে কেন উইলিয়ামসনের ৩৮ বলে ৪৫ রানের অপরাজিত ইনিংসটাই রাজশাহীর স্কোরটাকে ১৬৫ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। মিডল অর্ডারে নিউজিল্যান্ডের আরেক ক্রিকেটার জেমস নিশামও ঝড় তুলেছেন। বোলিংয়ে বিনুরা ফার্নান্দো, ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে সাহিবজাদা ফারহান দারুণ ইমপ্যাক্ট রাখছেন। রাজশাহীকে হারিয়ে যদি চট্টগ্রাম চ্যাম্পিয়ন হয়, তখন বিসিবির কাছে কী চাইবেন শেখ মেহেদী—এই প্রশ্নের উত্তরে চট্টগ্রাম অধিনায়ক বলেন, ‘না। আমরা তাদের সঙ্গে এরই মধ্যে আলোচনা করেছি এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে হয়তোবা তারা এখন চিন্তা করবে। ফাইনালে যদি ইনশা আল্লাহ আমরা জিতি, তাহলে আমরা যা চেয়েছি, তারা হয়তোবা সেটা পূরণ করতে পারবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা না খেলার ইস্যু মীমাংসিত হচ্ছে আজ। বিকেলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। সেখানেই আসবে সিদ্ধান্ত।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি খেলবে না, সেটা জানতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে যখন দোটানায় লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিমরা, তখন নিয়মিতই তাঁদের সমর্থন দিচ্ছে পাকিস্তান। এবার পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও একটু বেড়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের আল নাসর ক্লাবের হয়ে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ভারী হচ্ছে রোনালদোর রেকর্ডের পাল্লাও। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যখন একের পর এক কীর্তিতে ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্মভূমিতে তাঁরই ভাস্কর্যে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
৪-২ গোলের জয়ের স্কোরকার্ড দেখে বার্সেলোনার জয়টা আয়েশি মনে হতেই পারে। তবে এটুকু দেখে পুরোটা বোঝা যায় না। প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে খেলতে বার্সেলোনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আবহাওয়ার সঙ্গেও। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ শেষে বার্সা পেয়েছে একগাদা দুঃসংবাদ।৩ ঘণ্টা আগে