Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইসিসির সেরাদের তালিকায় দুই বিশ্বকাপজয়ীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
মার্চ মাসের সেরাদের তালিকায় মনোনয়ন পেয়েছেন দুই ভারতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার এক ক্রিকেটার। ছবি: আইসিসি

দক্ষিণ আফ্রিকার কনর এস্টারহুইজেনের অভিষেকটা হয়েছে মনে রাখার মতো। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জিতেছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। ২৪ বছর বয়সী এই প্রোটিয়া ক্রিকেটার জায়গা করে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) মাসসেরার তালিকায়। সেখানে আছেন ভারতের দুই বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার।

আইসিসি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মার্চ মাসের মনোনয়নপ্রাপ্ত তিন ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশ করেছে। এস্টারহুইজেনের সঙ্গে আছেন সঞ্জু স্যামসন ও জসপ্রীত বুমরা। গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৫০ গড় ও ১৪৫.৯৮ স্ট্রাইকরেটে করেন ২০০ রান। দুইটা ফিফটি ছিল এই সিরিজে। স্বাগতিক ব্ল্যাকক্যাপসের বিপক্ষে পিছিয়ে থেকে সিরিজটি ৩-২ ব্যবধানে জেতে প্রোটিয়ারা।

‘ভারত আমাদের পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়েছে’‘ভারত আমাদের পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়েছে’

মার্চে এস্টারহুইজেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিই খেলেছেন টি-টোয়েন্টিতে। বুমরা, স্যামসনরাও খেলেছেন টি-টোয়েন্টিতে। ২৭৫ রান করে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন স্যামসন ও আর্জেন্টিনার পেদ্রো ব্যারন। স্যামসন তিন ইনিংসের তিনটিই ছিল নকআউট পর্বের ম্যাচ। তিনটিই করেন ফিফটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংসের পর সমান ৮৯ রানের ইনিংস খেলেন ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক ‘জয়’নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক ‘জয়’

আহমেদাবাদে ৮ মার্চ একপেশে ফাইনালে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ভারত ৫ উইকেটে ২৫৫ রান করে। স্যামসনের বিধ্বংসী ইনিংসের পাশাপাশি বুমরার অবদানও অপরিসীম। ৪ ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ফাইনালসেরার পুরস্কার। ভারত ৯৬ রানে জেতে তৃতীয়বারের মতো জেতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা। মার্চে ৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট।

ভারতের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ৫ ম্যাচে ৮০.২৫ গড় ও ১৯৯.৩৭ স্ট্রাইকরেটে করেন ৩২১ রান।

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

‘স্লোজামাস্তান’: মরুর বুকে এক আজব দেশ, যার নাগরিক বাংলাদেশিরাও

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

ফরিদগঞ্জে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে তেল নিতে গিয়ে ইউএনওর হাতে কারারক্ষী আটক

ফ্রান্সের ফুটবলে তুলকালাম, ২৭ খেলোয়াড়ের ২৪ জনকেই লাল কার্ড

মাঠে নামার আগেই দুঃসংবাদ পেলেন রিশাদরা

ফ্রান্সের জন্য ইউরোপের বড় এক ক্লাবকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন জিদান

