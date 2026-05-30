Ajker Patrika
অন্য খেলা

অনূর্ধ্ব–১৮ এশিয়ান কাপ হকি

একই দিনে ছেলেদের জয়, মেয়েদের হার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
একই দিনে ছেলেদের জয়, মেয়েদের হার

জাপানের কাকামিঘারায় অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকিতে আজ মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৮ দল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে বাংলাদেশ ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিল বাংলাদেশ। দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন মুন্না ইসলাম, তিনি গোল দুটি করেছেন ম্যাচের ৯ এবং ৪০ মিনিটে। এছাড়া ১২ মিনিটে ইসমাইল এবং ৫৭ মিনিটে জনি একটি করে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। মালয়েশিয়ার হয়ে গোল দুটি করেন যোগেশ্বরান নাগুলান (৩০) এবং আরিক আইদিল হাকিমি (৫০)।

টুর্নামেন্টে পুরুষ দলের পরবর্তী ম্যাচ আগামীকাল। বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় বাংলাদেশ দল শক্তিশালী চীনের মোকাবিলা করবে।

একই দিনে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়ান স্বাগতিক জাপানের কাছে ১২-০ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। ম্যাচে জাপানের পক্ষে সর্বোচ্চ তিনটি গোল করেন কুওয়ামাতো মাই।

বিষয়:

খেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত