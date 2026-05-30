বিএনপি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, ‘সাংবাদিকতা পেশাটি মহান, সত্য প্রকাশে সাংবাদিকেরা কাজ করেন। তাঁদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরি। আমি বিশ্বাস করি, বিএনপি সব সময় সাংবাদিক-বান্ধব। এই দল অতীতের মতোই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর।’
পবিত্র ঈদুল আজহার দ্বিতীয় দিনে গতকাল শুক্রবার রাতে ময়মনসিংহের নান্দাইলে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।
তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ এবং অসচ্ছল সাংবাদিকদের ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।’
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সব সময় সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করা হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সাংবাদিকেরা সমাজের আয়না। তাঁরা তাঁদের কর্মদক্ষতায় মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অংশীদার হবেন।’
ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, ‘খুব তাড়াতাড়ি সাংবাদিকদের বেতন স্কেল দেওয়ার জন্য সম্পাদক পরিষদের সঙ্গে বসে এ ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। নান্দাইলের সাংবাদিকদের জন্য একটি আধুনিক ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হবে।’
অনুষ্ঠানে নান্দাইলে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত নেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি সাংবাদিকদের দাবিদাওয়া পূরণেরও আশ্বাস দেন।
