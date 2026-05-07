Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, পেস আক্রমণে কারা এগিয়ে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ১৪: ৩০
বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, পেস আক্রমণে কারা এগিয়ে
অনুশীলনে সবার মধ্যমণি রানা। শরীফুলকেও দেখা গেল বেশ ফুরফুরে মেজাজে। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পেস আক্রমণের ভরসা তাঁরা। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান—কোন দলের পেস আক্রমণ সবেচেয়ে ভালো? দুই দলের টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরেই হচ্ছে এই আলোচনা। এবার এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাগতিক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে। উত্তরে নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদদের কিছুটা এগিয়ে রাখলেন তিনি।

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে চার পেসারকে রেখেছে বাংলাদেশ। রানা, তাসকিনের পাশাপাশি বাকি দুজন হলেন ইবাদত হোসেন এবং শরীফুল ইসলাম। অন্যদিকে পাকিস্তানের পেস আক্রমণে আছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মাদ আব্বাস, হাসান আলী, খুররাম শাহজাদ ও আমাদ বাট। নিজেদের এগিয়ে রাখলেও সফরকারী পেসারদের মোটেও খাটো করে দেখছেন না শান্ত।

শান্ত বলেন, ‘পেস বোলিং বিভাগ দুই দলেরই ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের পেস আক্রমণ হয়তো সামান্য এগিয়ে আছে। গত কয়েক বছর ওরা যেভাবে বল করছে। তবে আমরা সব সময় পাকিস্তান নিয়ে কথা বললে ওদের পেস বোলিং নিয়ে কথা বলি। কোনো সন্দেহ নেই তারা খুবই ভালো দল এবং খুব ভালো পেস বোলিং আক্রমণ আছে। তবে গত কয়েক বছর আমাদের পেসাররা যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দিতেই হবে।’

টেস্ট দলে ফেরানো হয়েছে তাসকিন আহমেদকে। ঢাকা এক্সপ্রেসকে প্রসঙ্গে শান্ত বলেন, ‘সব থেকে ভালো দিক হলো, তাসকিন সব সময় টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত ফিটনেস, চোটের ইস্যু বা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট—এসব দিক খেয়াল রাখতে গিয়ে আমরা সব সময় ওকে রাখতে পারি না। সে সব সময় খেলতে চায়। এই টেস্টের আগে ট্রেনার-ফিজিওর সাথে লম্বা আলোচনা হয়েছে। সে খেলার জন্য ফিট। এ কারণেই তাকে নেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটনাজমুল হোসেন শান্তপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছে না পাকিস্তান

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছে না পাকিস্তান

পাকিস্তান পর্ব শেষ করে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

পাকিস্তান পর্ব শেষ করে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, পেস আক্রমণে কারা এগিয়ে

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, পেস আক্রমণে কারা এগিয়ে

থাইল্যান্ডে যাওয়ার আগে ধাক্কা, ভিসা পাননি দুই ফুটবলার

থাইল্যান্ডে যাওয়ার আগে ধাক্কা, ভিসা পাননি দুই ফুটবলার