বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, পেস আক্রমণে কারা এগিয়ে

বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান—কোন দলের পেস আক্রমণ সবেচেয়ে ভালো? দুই দলের টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরেই হচ্ছে এই আলোচনা। এবার এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাগতিক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে। উত্তরে নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদদের কিছুটা এগিয়ে রাখলেন তিনি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে চার পেসারকে রেখেছে বাংলাদেশ। রানা, তাসকিনের পাশাপাশি বাকি দুজন হলেন ইবাদত হোসেন এবং শরীফুল ইসলাম। অন্যদিকে পাকিস্তানের পেস আক্রমণে আছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মাদ আব্বাস, হাসান আলী, খুররাম শাহজাদ ও আমাদ বাট। নিজেদের এগিয়ে রাখলেও সফরকারী পেসারদের মোটেও খাটো করে দেখছেন না শান্ত।
শান্ত বলেন, ‘পেস বোলিং বিভাগ দুই দলেরই ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের পেস আক্রমণ হয়তো সামান্য এগিয়ে আছে। গত কয়েক বছর ওরা যেভাবে বল করছে। তবে আমরা সব সময় পাকিস্তান নিয়ে কথা বললে ওদের পেস বোলিং নিয়ে কথা বলি। কোনো সন্দেহ নেই তারা খুবই ভালো দল এবং খুব ভালো পেস বোলিং আক্রমণ আছে। তবে গত কয়েক বছর আমাদের পেসাররা যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দিতেই হবে।’
টেস্ট দলে ফেরানো হয়েছে তাসকিন আহমেদকে। ঢাকা এক্সপ্রেসকে প্রসঙ্গে শান্ত বলেন, ‘সব থেকে ভালো দিক হলো, তাসকিন সব সময় টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত ফিটনেস, চোটের ইস্যু বা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট—এসব দিক খেয়াল রাখতে গিয়ে আমরা সব সময় ওকে রাখতে পারি না। সে সব সময় খেলতে চায়। এই টেস্টের আগে ট্রেনার-ফিজিওর সাথে লম্বা আলোচনা হয়েছে। সে খেলার জন্য ফিট। এ কারণেই তাকে নেওয়া হয়েছে।’
বাংলাদেশ সিরিজটা পাকিস্তানের কাছে প্রতিশোধের সিরিজ বললেও ভুল হবে না। কারণ, পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় এক রকম নিয়মে পরিণত করে ফেলেছে বাংলাদেশ। যেখানে ২০২৪ সালে দুই দলের সবশেষ টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এবার টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বারবার ঘুরেফিরে আসছে সেই আলোচনা।
বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত নাম নাহিদ রানা। দারুণ বোলিং করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই পেসার। কিংবদন্তি ক্রিকেটাররাও তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। এমন একজন পেসার দলে থাকার কী সুবিধা, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে সেটাই বোঝাতে চাইলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। একই সঙ্গে তাঁর চাওয়া