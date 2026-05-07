পাকিস্তান পর্ব শেষ করে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। ছবি: সংগৃহীত

চূড়ান্ত হয়ে গেল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সূচি। পাকিস্তান পর্ব শেষ করে অস্ট্রেলিয়া দল আসবে বাংলাদেশে। পাকিস্তানের বিপক্ষেও অজিরা খেলবে সীমিত ওভারের ক্রিকেট।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। ৩০ মে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২ ও ৪ জুন শেষ দুই ওয়ানডে হবে লাহোরে। পাকিস্তান পর্ব শেষ করার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশে আসতে হবে অস্ট্রেলিয়া দলকে। মিরপুর শেরেবাংলায় ৯, ১১ ও ১৪ জুন হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে। সাদা বলের আরেক সংস্করণ টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচ দুই দল খেলবে ১৭, ১৯ ও ২১ জুন।

এদিকে আইপিএলের কারণে প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্কসহ অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটাররা পাকিস্তান সফরে নাও যেতে পারেন। কারণ, ২৬ মে ধর্মশালায় শুরু হবে আইপিএলের প্লে-অফ পর্ব। ফাইনাল হবে ৩১ মে। আর অস্ট্রেলিয়া দল ২৩ মে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বলে জানা গেছে। কামিন্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক। আর হ্যাজলউড, স্টার্ক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলছেন।

ট্রাভিস হেড, কুপার কনোলি ও হ্যাভিয়ের বার্টলেটদেরও পাকিস্তান সিরিজ না খেলার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, হেডের দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। দলটির পয়েন্ট ১৪। আর কনোলি-বার্টলেটের পাঞ্জাব কিংস ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। তিন, চার ও পাঁচে থাকা বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাট টাইটান্স প্রত্যেকের পয়েন্ট ১২। স্টার্কের দিল্লি ৮ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে রয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে সবশেষ পাকিস্তান সফর করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। সেবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। আর ২০২২ সালের পর এটাই পাকিস্তানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ওয়ানডে সিরিজ। সেবার পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল।

