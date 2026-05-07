‘রানার মতো এক্সপ্রেস বোলার দলে থাকা বাড়তি সুবিধা’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ১৪: ০১
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক। ফাইল ছবি

বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত নাম নাহিদ রানা। দারুণ বোলিং করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই পেসার। কিংবদন্তি ক্রিকেটাররাও তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। এমন একজন পেসার দলে থাকার কী সুবিধা, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে সেটাই বোঝাতে চাইলেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

রানাকে নিয়ে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের জবাবে শান্ত বলেন, ‘রানাকে একদম আমি ছোট থেকে চিনি। মানে একদমই ছোট থেকে। হয়তো কেউ তখন জানত না। আমি জানি সে কী চিন্তা করে বা কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে এবং কী চায়। এটা আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। রানাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা নেই। শেষ যে কয়টা টেস্ট ম্যাচে সে ছিল, সবগুলোতে আমি ভালোভাবে ব্যবহার করেছি। সে টেস্ট ক্রিকেটে এখনো নতুন। কিন্তু ওর ভেতর উদ্দীপনা অনকে। অধিনায়কের কাছে যখন এমন একটা এক্সপ্রেস বোলার থাকে, এটা অবশ্যই একটা বাড়তি সুবিধা। আশা করব যে এই সিরিজে সে নিজের ওই সেরাটা দেবে। আমি আশাবাদী, সে যে ফর্মে আছে এখন, সেটা ধরে রাখবে।’

পাকিস্তান সিরিজের আগে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে শান্ত বলেন, ‘সব সময় ওরকম প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ সাদা বলে বেশ কিছু খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু লাল যারা খেলে, তারা লম্বা সময় ধরে প্রস্তুতির মাঝেই আছে। ওই দিক দিয়ে আমি খুশি। আমি যতটুকু সোহেল স্যার, যিনি প্র্যাকটিস করিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়েছি—সবাই খুব ভালো অবস্থানেআছে। ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোভাবে অনুশীলন করেছে। ওই দিক থেকে বলব যে ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন বাকিটা মাঠে করে দেখানোর বিষয়।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটনাজমুল হোসেন শান্তনাহিদ রানা
