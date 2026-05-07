না ফেরার দেশে কোহলির সাবেক সতীর্থ

না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির এক সময়কার সতীর্থ অমনপ্রীত সিং গিল। বুধবার চণ্ডীগড়ে ৩৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায়নি। অমনপ্রীতের মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট অঙ্গনে।
অনূর্ধ্ব-১৯ দলে কোহলির সতীর্থ ছিলেন অমনপ্রীত। পাঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন ছয়টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ; যেখানে তাঁর শিকার ১১ উইকেট। এ ছাড়া আইপিএলের প্রথম মৌসুমে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দলে ছিলেন অমনপ্রীত। পরে পাঞ্জাব ক্রিকেটের সিনিয়র নির্বাচক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।
২০০৭ সালে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে পাঁচটি ওয়ানডে ও একটি টেস্ট খেলেছিলেন অমনপ্রীত। টেস্টে শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক থিসারা পেরেরার উইকেট নেন। তবে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ২০০৮ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলে জায়গা হয়নি অমনপ্রীতের।
অমনপ্রীতের মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন লেখেছে, ‘পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, পাঞ্জাবের সাবেক ক্রিকেটার ও পাঞ্জাব সিনিয়র সিলেকশন কমিটির সদস্য অমনপ্রীত সিং গিল আর নেই। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে দীর্ঘদিন পাঞ্জাব ক্রিকেটে অবদান রেখেছেন অমনপ্রীত। শোকসন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। ওয়াহেগুরু যেন বিদেহী আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন এবং এই কঠিন সময়ে পরিবারকে শক্তি জোগান। আজ বিকেল ৪টায় চণ্ডীগড়ের মানিমাজরা ক্রিমেশন গ্রাউন্ড-এ তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।’
শোক জানাতে গিয়ে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংস লেখেছে, ‘অমনপ্রীত সিং শেরগিলের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি পাঞ্জাব ও পাঞ্জাব কিংস পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য ছিলেন।’
ভারতের সাবেক তারকা অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং লিখেছেন, ‘অমনপ্রীতের মৃত্যুর খবর শুনে খুবই মর্মাহত। ক্যারিয়ারের শুরুতে আমরা একসঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করেছি। সে ছিল শান্ত ও পরিশ্রমী একজন ক্রিকেটার। তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা।’
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে হ্যাটট্রিক শিরোপার প্রস্তুতি নিতে আজ থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ দল। তবে ভিসা জটিলতায় আটকে পড়েছেন দলের দুই গোলরক্ষক রুপনা চাকমা ও মিলি আক্তার। আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এক সূত্র।২১ মিনিট আগে
বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত নাম নাহিদ রানা। দারুণ বোলিং করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই পেসার। কিংবদন্তি ক্রিকেটাররাও তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। এমন একজন পেসার দলে থাকার কী সুবিধা, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে সেটাই বোঝাতে চাইলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। একই সঙ্গে তাঁর চাওয়া২৭ মিনিট আগে
নিউজিল্যান্ডের মূল দলের ক্রিকেটাররা আইপিএল এবং পিএসএলে ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশ সফরের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন ডিন ফক্সক্রফট। সেই সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। তাতেই প্রথমবারের মতো টেস্টের দরজা খুলে গেল তাঁর।২ ঘণ্টা আগে
আরও একবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার হাতছানি পিএসজির সামনে। সেমিফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে বায়ার্ন মিউনিখকে ৬-৫ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাব পর্যায়ে ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নিয়েছে প্যারিসিয়ানরা। তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ফাইনালে উঠা ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দ৩ ঘণ্টা আগে