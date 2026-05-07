Ajker Patrika
ফুটবল

থাইল্যান্ডে যাওয়ার আগে ধাক্কা, ভিসা পাননি দুই ফুটবলার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় দলের দুই গোলরক্ষক মিলি আক্তার ও রুপনা চাকমা। ফাইল ছবি

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে হ্যাটট্রিক শিরোপার প্রস্তুতি নিতে আজ থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ দল। তবে ভিসা জটিলতায় আটকে পড়েছেন দলের দুই গোলরক্ষক রুপনা চাকমা ও মিলি আক্তার। আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এক সূত্র।

প্রধান কোচ পিটার বাটলার বাদে কোচিং স্টাফের সদস্যরাও ঢাকায় আছেন একই কারণে। কবে যেতে পারবেন সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্রস্তুতির জন্য ২০ মে পর্যন্ত থাইল্যান্ডে ঘাম ঝরাবেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। সেখান থেকে ২১ মে তাদের সরাসরি ভারতের গোয়ায় পৌঁছানোর কথা। কিন্তু দুই গোলরক্ষক ও কোচিং স্টাফদের ছাড়া এই নিবিড় অনুশীলন কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।

২৫ মে গোয়ায় শুরু হবে সাফর। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে স্বাগতিক ভারত ও মালদ্বীপ চ্যালেঞ্জ। সাফের গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। দুটি আসরই হয়েছে নেপালে। এর আগে ভারতে একবারই সাফ হয়েছে। ২০১৬ সালের সেই আসরে বাংলাদেশ ফাইনাল খেললেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

