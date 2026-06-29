জিম্বাবুয়ে সিরিজে কখন খেলতে পারবেন লিটন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে লিটন দাস। মাংসপেশির চোটে ভুগতে থাকা এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে ছাড়া বাংলাদেশ এরই মধ্যে চতুর্থ ম্যাচ খেলছে। তবে জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খানের আশা শিগগিরই বাংলাদেশের জার্সিতে ফিরছেন লিটন।
চোটে পড়ায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন লিটন। গতকাল শুরু হওয়া টেস্ট তাঁকে ছাড়া খেললেও ওয়ানডে সিরিজের দলে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ লিটনকে নিয়ে বিসিবির ভিডিও বার্তায় বায়েজিদুল বলেন, ‘প্রথম ওয়ানডেতে তার খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেতে তার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সে তার সব ফিটনেস টেস্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পাস করতে পারে, তাহলে ইনশা আল্লাহ সে খেলবে।’
১৪ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ের সময় মাংসপেশির চোটে পড়েছিলেন লিটন। ৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেও উইকেটরক্ষকের কাজ করতে পারেননি। উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরেছিলেন নুরুল হাসান সোহান। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ মিস করেছিলেন লিটন। তাঁর পরিবর্তে টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাওহীদ হৃদয়।
লিটন দ্রুত চোট থেকে সেরে উঠবেন বলে আশা বায়েজিদের। বিসিবির ভিডিও বার্তায় জাতীয় দলের ফিজিও বলেন, ‘লিটন দাস বাঁ পায়ের মাংসপেশির চোটে ভুগছে। সেটা এখনো গ্রেড ওয়ান পর্যায়ে আছে। সাধারণত প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠার কথা। তার এর মধ্যে দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে। আশা করি সে তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে উঠবে।’
লিটনের পরিবর্তে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের দলে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে নেয় বিসিবি। তবে গতকাল শুরু হওয়া হারারে টেস্টের একাদশে অঙ্কনের জায়গা হয়নি। উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলছেন অমিত হাসান। তাঁর এই ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে।
মে মাসে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে লিটন করেছিলেন ২৩৯ রান। পাকিস্তানকে ধবলধোলাইয়ের অন্যতম কারিগরকে ছাড়া জিম্বাবুয়ে টেস্টে বাংলাদেশ গতকাল ২৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রানে গুটিয়ে যায়। ১ উইকেটে ১৩৬ রান থেকে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে জিম্বাবুয়ে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর এবার জিম্বাবুয়েকে হারালেই টানা পঞ্চম ওয়ানডে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। এর আগে মিরাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ চারটা সিরিজই ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল। ৬, ৯ ও ১১ জুলাই হারারেতে হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বলেই কি ব্রাজিলকে নিয়ে সবার এত আগ্রহ নাকি অন্য কিছু? হিউস্টনে ব্রাজিল-জাপান ম্যাচের আগে ব্রাজিলের সংবাদ সম্মেলন হয়ে পড়েছিল জনাকীর্ণ। ব্রাজিলিয়ানরা তো বটেই, এমনকি কোচ কার্লো আনচেলত্তি এবং ডিফেন্ডার মার্কিনিওসের সংবাদ সম্মেলনে জাপানিরাও ভিড় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের অভি৯ মিনিট আগে
লস অ্যাঞ্জেলেসে গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ মুহূর্তের গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে কানাডা। আজ রাতে মাঠে নামছে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় হিউস্টনে শুরু হবে ব্রাজিল-জাপান শেষ ষোলোর ম্যাচ। মাঝরাতে মুখোমুখি হচ্ছে জার্মানি-প্১ ঘণ্টা আগে
২০০২ সালে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জয়ের পর আর ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র শিরোপা জেতেনি ব্রাজিল। দুই যুগ ধরে হেক্সা মিশনের লক্ষ্যে ছুটতে থাকা ব্রাজিল বারবার নকআউট পর্বে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। আর এমনিতেও দলটি বারবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে পারফরম্যান্সে নেই ধারাবাহিকতা। তাতে সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বি২ ঘণ্টা আগে
গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ হারলেও এখন থেকে আর কোনো ভুলের সুযোগ নেই। কারণ, হারলেই ছিটকে যেতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। নকআউট পর্বে মুখোমুখি হওয়ার আগে ব্রাজিলকে একরকম হুংকারই ছুড়েছেন জাপান কোচ হাজিমে মোরিয়াসু।৩ ঘণ্টা আগে