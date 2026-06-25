Ajker Patrika
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে এক পরিবর্তন নিয়ে জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ২০: ৫২
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে এক পরিবর্তন নিয়ে জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ের এক মাসও পূর্ণ হয়নি। এক মাস পর আরেক ওয়ানডে সিরিজ খেলতে জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সদ্য সমাপ্ত সিরিজ থেকে এক পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মিরাজকে অধিনায়ক করে ঘোষিত বিসিবির এই দলে পরিবর্তন কেবল একটিই। জিম্বাবুয়ে সিরিজে শেখ মেহেদী হাসানকে নেয়নি বাংলাদেশ। তিনি গত ১৪ জুন মিরপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের একাদশে ছিলেন। মিরাজ অসুস্থ থাকায় তাঁর পরিবর্তে খেলেছিলেন মেহেদী। শান্ত তখন অধিনায়কত্ব করেছিলেন।

জিম্বাবুয়ে সিরিজে পেস আক্রমণে থাকছেন শরীফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ ও নাহিদ রানা। শরীফুল গত ১৪ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০ ওভারে ৪৮ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। যেটা তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সেরা।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম। সঙ্গে আছেন দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মিরাজ ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। সৈকত সবশেষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে হয়েছেন সিরিজসেরা। ১৫৭ গড় ও ১১৬.২৯ স্টাইকরেটে করেন ১৫৭ রান। বোলিংয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। চার বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর প্রত্যাবর্তনটা হয়েছে মনে রাখার মতোই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর এবার জিম্বাবুয়েকে হারালেই টানা পঞ্চম ওয়ানডে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। এর আগে মিরাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ চারটা সিরিজই ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল। ৬, ৯ ও ১১ জুলাই হারারেতে হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের দল

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, কাজী নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম

বিষয়:

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