Ajker Patrika
ক্রিকেট

অশালীন ভাষা ব্যবহার করে শাস্তি পেলেন ভারতীয় ব্যাটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৩৬
২১ বলে ৪৮ রান করে আউট হন অভিষেক। ছবি: সংগৃহীত

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দলের জয়ের দিনে ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন অভিষেক শর্মা। তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য তাঁকে জরিমানা করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।

এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছে, ম্যাচ চলাকালে অশালীন শব্দ ব্যবহারের দায়ে অভিষেককে ম্যাচ ফি’র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং তার নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। যদিও আইপিএলের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। তবে অভিষেক শর্মা লেভেল-১ অপরাধ (আর্টিকেল ২.৩) স্বীকার করে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, লেভেল-১ অপরাধে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আইপিএলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ক্রিকেটার অভিষেক শর্মার ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচে আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে এই শাস্তি দেওয়া হয়। তিনি আর্টিকেল ২.৩ অনুযায়ী লেভেল-১ অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, লেভেল-১ অপরাধে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক।’

প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, বিতর্কিত আউটের পর হতাশা থেকেই অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন অভিষেক। ব্লেসিং মুজারাবানির করা ইনিংসের নবম ওভারে আউট হওয়ার আগে ২১ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেন। অভিষেকের ক্যাচ নেন বরুণ চর্ক্রবর্তী। থার্ড আম্পায়ারের রিভিউতে ক্যাচ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না, তা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত অভিষেককে আউট দেওয়া হয়। মাঠ ছাড়ার সময় যেটা নিয়ে হতাশ প্রকাশ করেন অভিষেক।

ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২২৬ রানের পুঁজি পায় হায়দরাবাদ। জবাবে ১৬ ওভারে ১৬১ রানে অলআউট হয় কলকাতা। ৬৫ রানের জয়ে মাঠ ছাড়ে ইশান কিষানের হায়দরাবাদ। অন্যদিকে টানা দুই হারে টুর্নামেন্টের শুরুতেই চাপে পড়ল কলকাতা।

বিষয়:

খেলাআইপিএলক্রিকেটঅভিষেকভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি