Ajker Patrika
ঢাকা

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ১২ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বর্তমানে ছুটিতে দেশের বাইরে থাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম। গতকাল তাঁর কাছে একজন ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগপত্র জমা দেন। অভিযোগপত্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার দাবি করা হয়।

অভিযোগপত্র গ্রহণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম দৈনিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সবকিছুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপাচার্য স্যার বর্তমানে ছুটিতে আছেন। তিনি ফিরে এলে অভিযোগটি সম্পর্কে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টাকা-পয়সার কোনো ধরনের লেনদেনের বিষয়ে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকে কর্মচারী নিয়োগ অনেক বেশি স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নিয়োগের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি বোর্ড কাজ করে। লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই প্রার্থীরা নিয়োগ পান। এখানে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেনের প্রশ্নই ওঠে না। অভিযোগটি ভিত্তিহীন।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকর্মচারীঅভিযোগঘুষ
