ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ১২ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বর্তমানে ছুটিতে দেশের বাইরে থাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম। গতকাল তাঁর কাছে একজন ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগপত্র জমা দেন। অভিযোগপত্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার দাবি করা হয়।
অভিযোগপত্র গ্রহণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম দৈনিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সবকিছুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপাচার্য স্যার বর্তমানে ছুটিতে আছেন। তিনি ফিরে এলে অভিযোগটি সম্পর্কে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টাকা-পয়সার কোনো ধরনের লেনদেনের বিষয়ে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকে কর্মচারী নিয়োগ অনেক বেশি স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নিয়োগের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি বোর্ড কাজ করে। লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই প্রার্থীরা নিয়োগ পান। এখানে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেনের প্রশ্নই ওঠে না। অভিযোগটি ভিত্তিহীন।’
নাটোরের লালপুরে বজ্রপাতে এক ইটভাটার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও দুই নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদিকে নওগাঁর রাণীনগরে মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।২৫ মিনিট আগে
আসামি রেজাউল করিম পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই সাজা কার্যকর হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাজা কার্যকরের আগে হাইকোর্টের অনুমোদন নিতে হবে বলেও রায়ে বলা হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
শর্তহীনভাবে কাঁচা পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে খুলনায় তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন দৌলতপুর জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিকেরা। আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বিপুলসংখ্যক নারীও রাজপথে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন।৩৬ মিনিট আগে
হৃদয়ের ছোট ভাই মো. রাজিব হোসেন বলেন, তাঁদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সাইদুল ইসলাম। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর নুরহাজী গলিতে তারা থাকেন। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে হৃদয় ছিলেন বড়।১ ঘণ্টা আগে