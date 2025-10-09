Ajker Patrika
> রাজনীতি

দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত রুখে দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৪৪
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত প্রতিহত করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রের ধারা বহমান রাখতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে।

নব্বই দশকে স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ কে এম নাজির উদ্দিন জেহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বাণীতে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। গণতন্ত্র মানে মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। তাই শহীদ জেহাদের আত্মত্যাগের প্রেরণাকে বুকে ধারণ করে দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত প্রতিহত, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদ নব্বইয়ের স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় নাম। রক্তমাখা ওই আন্দোলন ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার। স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শহীদ জেহাদ পুলিশের বুলেট নিজের বুকে বরণ করে নেন। শাহাদাতবরণ করেন এই অকুতোভয় ছাত্রনেতা। তাঁর রক্তের স্রোতের ধারা বেয়েই সে বছর সংঘটিত হয় গণ-অভ্যুত্থান; পতন হয় স্বৈরশাসক এরশাদের।

তারেক রহমান বলেন, ‘স্বৈরশাসক এরশাদ গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জেহাদ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে না পারলে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে।’

শহীদ জেহাদ দিবস উপলক্ষে এ দিন পৃথক বাণীতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘যে স্বপ্ন ও আশা নিয়ে শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদ সেদিন স্বৈরাচারীর বুলেট নিজের বুকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। আর তাতে শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদের আত্মা শান্তি পাবে।’

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

বিএনপিগণতন্ত্রতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মানির ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করতে রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ এনসিপির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মানির ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করতে রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ এনসিপির

জার্মানি বিনিয়োগ করতে চায়, অপেক্ষা শুধু নির্বাচনের: আমীর খসরু

জার্মানি বিনিয়োগ করতে চায়, অপেক্ষা শুধু নির্বাচনের: আমীর খসরু

দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত রুখে দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে: তারেক রহমান

দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত রুখে দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে: তারেক রহমান

পাসপোর্টে আবারও ইসরায়েলকে বাদ দেওয়ার দাবি বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামানের

পাসপোর্টে আবারও ইসরায়েলকে বাদ দেওয়ার দাবি বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামানের