Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

জাতীয় ক্যাম্পেইনে এবার পাঁচ কোটি শিশুকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। কেউ কোনো টাকা আদায় করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এই টিকার মান শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরই এটি জাতীয় ক্যাম্পেইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সরকারি অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে এই টিকা দেওয়ার নিবন্ধন ছাড়াও ম্যানুয়ালি টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর থেকে আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই টিকা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, ২০১৯ সালে এই টিকা পাকিস্তানের দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০২২ সালে এই টিকা নেপালেও সফলভাবে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ভারতের মুম্বাইয়ে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ভাসমান পথশিশুদের টিকার ব্যবস্থা কীভাবে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?—জানতে চাইলে বিশেষ সহকারী বলেন, এনজিও ব্যুরো পথশিশুদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। ঠিকাদান কর্মসূচি সফল করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করছে।

টাইফয়েডের টিকা কোন্ দেশের তৈরি?—জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট টিকা তৈরি করছে। গ্যাভি প্রকল্পের মাধ্যমে এই টাকা বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। আজ ৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে এক কোটি ৬৮ লাখ শিশুর জন্য নিবন্ধন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫ শতাংশ অফ লাইনের নিবন্ধন করা হয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবরজাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবর

অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, ১৯৮৯ সাল থেকে দেশব্যাপী শিশু-কিশোর এবং সন্তান ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নারীদের টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য বিভিন্ন সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সারা দেশে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশ টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য মারাত্মক সংক্রমণ রোগগুলোর মাঝে টাইফয়েডের জ্বর অন্যতম। সালমোনেলা টাইফি নামে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই রোগ হতে পারে। দূষিত পানি খাবারের মাধ্যমে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে টাইফয়েড হয়ে থাকে।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে ‘প্রাচীন খুনি’, ঝুঁকিতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানঅ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে ‘প্রাচীন খুনি’, ঝুঁকিতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান

গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ স্টাডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বিশ্বে ৭০ লাখের বেশি মানুষ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে প্রায় ৯৩ হাজার মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুরা বেশি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ২০২১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রায় ৮ হাজার মানুষ টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে ৬৮ শতাংশ ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু।

বিষয়:

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়টিকাটাইফয়েডস্বাস্থ্যশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তিরক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

জামায়াতে আগ্রহ বিদেশিদের

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

সম্পর্কিত

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটির বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটির বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা