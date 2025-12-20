ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে চমক

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। দলে জায়গা হয়নি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা শুবমান গিলের। যথারীতি সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বেই সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন অক্ষর প্যাটেল।
সবশেষ এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় গিলকে। কিন্তু ব্যাট হাতে রানখরায় এই সংস্করণের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হলো না তাঁর। সবশেষ ১৮ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি তারকা ব্যাটার। গিলের পাশাপাশি বাদ পড়েছেন জিতেশ শর্মা। তাঁর বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেনিং করতে দেখা যাবে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে।
স্যামসনের সঙ্গে ফেরানো হয়েছে ইশান কিশানকেও। এর আগে সবশেষ ২০২৩ সালের নভেম্বরে ভারতের জার্সিতে খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটার। ২৫ মাস পর ফেরানো হলো তাঁকে। সদ্য শেষ হওয়া সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে দারুণ ব্যাটিং করে দলে ফিরলেন কিশান। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ৫১৭ রান করেন তিনি।
বোলিং বিভাগে কোনো পরিবর্তন আনেনি ভারত। পেস বিভাগ সামলাবেন জাসপ্রিত বুমরাহ, হর্ষিত রানা ও আর্শদিপ সিং। সঙ্গে থাকছেন কুলদিপ যাদব ও বরুন চক্রবর্তীর মতো তারকা স্পিনার। এছাড়া অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে প্যাটেল ছাড়াও থাকছেন হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো পরিচিত মুখ।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হচ্ছেন সূর্য। এরপরও বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে তাঁর কাঁধেই নেতৃত্বভার দিয়েছে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্যানেল। আগামী মাসে নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। সে সিরিজেও একই দল নিয়ে খেলবে স্বাগতিকেরা।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ার। প্রথম দিনই যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিকেরা। 'এ' গ্রুপে তাদের বাকি তিন প্রতিপক্ষ নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ইশান কিশান (উইকেটরক্ষক), বরুণ চক্রবর্তী, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল (সহ–অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, আর্শদীপ সিং, যশপ্রিত বুমরা।
ক্রীড়া ডেস্ক
দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ওসমান হাদির স্মরণে জার্সি উৎসর্গ করেছে বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল রাজশাহী ওযারিয়র্স। আজ নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গত ১২ ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হাদি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাদিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতেই তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত সোমবার দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
হাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে জার্সি উৎসর্গ করেছে রাজশাহী। পাশাপাশি জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিপিএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ফেসবুক পেজে জার্সি উন্মোচন করবে তারা।
হাদির ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে রাজশাহী লিখেছে, ‘ক্ষণজন্মা ওয়ারিয়র্স শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নামে জার্সি উৎসর্গ করে, জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে ভক্ত সমর্থকদের প্রত্যাশাকে সম্মান জানিয়ে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ আমাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলসমূহে জার্সিটি আনভেল করা হবে।’
আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএলের পরবর্তী পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে নামবে রাজশাহী। তাদের প্রতিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স। নিলাম থেকে বেশকিছু তারকা ক্রিকেটারকে ভিড়িয়েছে রাজশাহী। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে মাঠ মাতাতে দেখা যাবে মুশফিকুর রহিম, নাজমুল হোসেন, তানজিদ হাসান, আকবর আলী, মোহাম্মদ নওয়াজ, সন্দীপ লামিচেনেদের।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটির হয়ে খেলার সুবাদে ফুটবল অঙ্গনে হামজা চৌধুরীর বেশ পরিচিত আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি ভক্তদের কাছে তো তিনি এখন সবচেয়ে বড় নাম। তাঁর আগমনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে এদেশের ফুটবলে। ফুটবল ঘিরে যার পেশা এবং নেশা সেই হামজা চৌধুরী এবার নেমে পড়লেন ব্যাট-বলের খেলায়।
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে লেস্টার। তার আগে দলীয় অনুশীলনে ক্রিকেটে মেতে উঠতে দেখা গেল হামজাকে। সতীর্থদের সঙ্গে ব্যাট-বল হাতে কিছুক্ষণের জন্য ক্রীড়াঙ্গনের আরেক জগতে হারিয়ে যান এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।
হামজার ক্রিকেট খেলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, এক সতীর্থ তাঁকে পাঁচটি বল করেন। প্রথম বলে উড়িয়ে মারতে চাইলেও ঠিকঠাক টাইমিং করতে পারেননি হামজা। দ্বিতীয় বল দারুণ টাইমিং করেন। উড়িয়ে বেশ দূরে বল পাঠান তিনি।
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ব্যাটে লাগাতে পারেননি হামজা। টানা তিন বলে হতাশ হয়ে সতীর্থদের মতো এই ফুটবলারও হেসে দেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দলীয় অনুশীলনে বোলিং করতেও দেখা গেছে তাঁকে। ফুটবলের বাইরে গিয়ে মনে রাখার মতো একটি অনুশীলন সেশনই যেন কাটালেন হামজা।
এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত মার্চে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় হামজার। এরপর একে একে লাল-সবুজ জার্সিতে সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ফিরতি লেগে গত মাসে জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে ১-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। মে ম্যাচেও দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন হামজা। আগামী মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। বাছাইপর্ব থেকে বাদ পড়লেও সে ম্যাচেও মাঠে নামার কথা রয়েছে হামজার।
ক্রীড়া ডেস্ক
হাতে থাকা ৬ উইকেট নিয়ে আজ নিজেদের সংগ্রহটা খুব বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। এরপরও তাদের পুঁজি এবং লিড মিলিয়ে বড় লক্ষ্য দাঁড়ায় ইংল্যান্ডের সামনে। লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ব্যাটিং ব্যর্থতায় অ্যাডিলেড টেস্টে হারের শঙ্কায় আছে বেন স্টোকসের দল। এই ম্যাচ হারলে অ্যাশেজ সিরিজ হারবে সফরকারীরা।
তৃতীয় দিনের খেলা শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ছিল ২৭১ রান। বাকি ৬ উইকেটে আজ ৭৮ রান যোগ করে ৩৪৯ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকেরা। প্রথম ইনিংসে তারা ৮৫ রানে এগিয়ে থাকায় ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৩৫ রানের। এর আগে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ ৪১৭ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিল ক্যারিবীয়রা।
২২ বছর আগের সে রেকর্ড ভাঙার জন্য দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে হতো ইংল্যান্ডকে। কিন্তু তাদের শুরুটা হয়েছে খুবই বাজে। ২০৭ রান করতেই হারিয়েছে ৬ ব্যাটারকে। ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা খাওয়া অতিথিদের হয়ে এক জ্যাক ক্রলি ছাড়া আর কেউ সেভাবে ব্যাটং করতে পারেননি। ৮ বাউন্ডারিতে ৮৫ রান করা এই ওপেনারকে ফেরান লায়ন। দলীয় ৩২ রানে বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে হারানোর পর জো রুট ও হ্যারি ব্রুককে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন ক্রলি।
তৃতীয় উইকেটে রুটকে নিয়ে ৭৮ এবং চতুর্থ উইকেট জুটিতে ব্রুকের সঙ্গে ৬৮ রান যোগ করেন ক্রলি। এই ব্যাটার সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগালেও রুট ও ব্রুক থামেন ৩৯ ও ৩০ রান করে। দলকে বিপদে রেখে সাজঘরে ফেরেন স্টোকস। লায়নের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে করেন মাত্র ৫ রান।
শেষ দিনে ইংল্যান্ডের ভরসা হয়ে টিকে আছেন উইল জ্যাকস ও জেমি স্মিথ। তাঁরা দুজন ১১ ও ২ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন। জেতার জন্য আরও ২২৮ রান করতে হবে ইংল্যান্ডকে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৪ উইকেট।
ক্রীড়া ডেস্ক
টাইব্রেকারে হতে পারতো যেকোনো কিছুই। কিন্তু ফলটা এসেছে পিএসজির পক্ষেই। সেটার নায়ক দলটির রাশিয়ান গোলরক্ষক মাতভেই সাফোনভ। টাইব্রেকারে ফ্ল্যামঙ্গোর সামনে রীতিমতো দেয়াল হয়ে ওঠেন তিনি। দল জিতলেও হাত ভেঙেছে সাফোনভের। দলের জন্য তাঁর এমন কৃতিত্বকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করছেন পিএসজির প্রধান কোচ লুইস এনরিকে।
পিএসজির সঙ্গে ফ্ল্যামেঙ্গোর ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনাল ম্যাচের নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ সমতায়। নিষ্পত্তির জন্য ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ভাগ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের চারটি শট ঠেকান সাফোনভ। ফ্রেঞ্চ কাপে আজ রাত দুইটায় ফন্তেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে পিএসজি। তার আগে সাফোনভের হাত ভাঙার বিষয়টি নিশ্চিত কো হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে।
পরে সংবাদ সম্মেলনে এনে হাত ভাঙার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এনরিকে। তিনি বলেন, ‘টাইব্রেকারের সময় সাফোনভ লড়াইয়ের ভঙ্গিতে ছিল। তাই হয়তো সে ড্রেনালিনে (উত্তেজনাকর বিশেষ হরমোন) প্রভাবে সে ভাঙা হাত নিয়েই শুটআউট শেষ করেছে। ভাঙা হাত নিয়েই সে দুটি শট ঠেকিয়েছে। কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। যেকোনো সময় দলকে সাহায্য করার জন্য সে প্রস্তুত। এটা রীতিমতো তা অবিশ্বাস্য। আমরা এই মানসিকতাই চাই। সবসময় পরিশ্রম করতে হবে।’
সাফোনভের এই অদম্য মানসিকতার কোনো ব্যাখ্যা নেই পিএসজি কোচের কাছে, ‘আমি এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না। সত্যিই অবিশ্বাস্য ছিল। সাফোনভ নিজেও জানে না কীভাবে এটা হলো। তৃতীয় পেনাল্টি বাঁচানোর সময় সে একটু অস্বাভাবিক মুভমেন্ট করেছিল। আমাদের মনে হয় তখনই সসসসে চোট পেয়েছে।’
