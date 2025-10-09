Ajker Patrika
ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০: ১২
প্রতীকী ছবি
রাজধানীর তেজগাঁও থানার ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও হোলি রোজারি চার্চের সামনে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে মানুষ দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। চারদিক ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী শামীম নামের এক হকার বলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ পান তিনি। এরপর ধোয়া দেখতে পান। পরে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে নিরাপদে চলে যান।

চার্চের নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দুজন লোককে ককটেল ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাঁরা।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকাফার্মগেটসেনাবাহিনীবিস্ফোরণ
বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

পটুয়াখালীর গলাচিপায় এসডিএফের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক কর্মশালা

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজবাড়ীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলে আটক

মায়ের মৃত্যুর ৩৬ বছর পর বাবা স্বাচিপ নেতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

