ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর তেজগাঁও থানার ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও হোলি রোজারি চার্চের সামনে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে মানুষ দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। চারদিক ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী শামীম নামের এক হকার বলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ পান তিনি। এরপর ধোয়া দেখতে পান। পরে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে নিরাপদে চলে যান।
চার্চের নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দুজন লোককে ককটেল ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাঁরা।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।
রাজধানীর তেজগাঁও থানার ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও হোলি রোজারি চার্চের সামনে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে মানুষ দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। চারদিক ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী শামীম নামের এক হকার বলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ পান তিনি। এরপর ধোয়া দেখতে পান। পরে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে নিরাপদে চলে যান।
চার্চের নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দুজন লোককে ককটেল ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাঁরা।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।
পটুয়াখালীর গলাচিপায় সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সভাকক্ষে গত মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মক১১ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা হয়েছে ১০ কেজি মা ইলিশ ও ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল।১ ঘণ্টা আগে
খুলনায় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতা ও এপিসি ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান শেখ বাহারুল আলমের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের অভিযোগ করেছেন তাঁর দুই মেয়ে শেখ তামান্না আলম ও শেখ তাসনুভা আলম।২ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৮ সিপিসি-১ ক্যাম্পে ঘুমন্ত অবস্থায় মনিরুজ্জামান (৩০) নামের এক র্যাব সদস্য মারা গেছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ব্যারাক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।২ ঘণ্টা আগে