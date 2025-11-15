বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজশাহীতে মহানগর দায়রা জজ আবদুর রহমানের বাসায় হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক, উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। পাশাপাশি তিনি বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।
বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার বলেন, এ ধরনের বর্বর হত্যাকাণ্ড কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা এবং একজন মায়ের ওপর সন্ত্রাসী হামলা মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। একই সঙ্গে নিহত তাওসিফের শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে দোয়া করছি, মহান রব তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন। আহত তাসমিন নাহার লুসীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন, প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার ও আইনের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ ঘটনা যেন কোনোভাবেই গাফিলতি বা ধামাচাপা না থাকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ দাবি জানাচ্ছি এবং বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
প্রয়োজনে আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে। তবুও মানুষ আর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুনবতী হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘প্রয়োজন হলে আবারও বিপ্লবের ডাক দেওয়া হবে। আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে। বাংলার মানুষ আর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবে না।
যতই ষড়যন্ত্র হোক বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে চেতনা রয়েছে, পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, ভালোকে গ্রহণ করার যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, এই শুভ বুদ্ধির যে উদয় হয়েছে, কোনো ষড়যন্ত্রই তা দমিয়ে দিতে পারবে না।’
তাহের বলেন, ‘জিয়াউর রহমান যখন ছিলেন তখন বিএনপি ছিল বড় ও জনপ্রিয় দল, বেগম খালেদা জিয়া যখন দায়িত্বে ছিলেন তখনো বিএনপি জনপ্রিয় দল, তবে এখন বড় দল কিন্তু জনপ্রিয় নয়। এখন বাংলাদেশ সবচেয়ে জনপ্রিয় দল জামায়াতে ইসলামী।’
বিএনপির উদ্দেশে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা মানে আবারও ১৫ বছরের অন্ধকারে ফিরে যাওয়া এবং ভোট ডাকাতি করে, ভোটবিহীন নির্বাচন করে আবার ফ্যাসিবাদের জন্য দরজা-জানালা খোলা রাখা। এটি শহীদদের সঙ্গে বেইমানি এবং রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলাদেশকে আর পেছনে নেওয়া যাবে না।’
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনে নতুন ৪ কোটি ভোটার; চাঁদাবাজের পুরোনো রেকর্ড যাদের আছে, দুর্নীতিতে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়াদের জনগণ আর ভোট দেবে না।’
জামায়াত নেতা আরও বলেন, ‘আমরা ক্ষমতায় এলে হত্যা বা লুটপাটের রাজনীতি আর হবে না। সব দলেরই স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সব ধর্মের মানুষই নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করবে।
এ সময় উপজেলা জামায়াতের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি মু. বেলাল হোসাইন, সাবেক আমির সাহাব উদ্দিন, পৌর আমির মাওলানা ইব্রাহীম, গুনবতী ইউনিয়নের আমির ইউসুফ মেম্বার, স্থানীয় জামায়াত নেতা মেশকাত উদ্দিন সেলিম, আইয়ুব আলী ফরায়েজী ও জেলা-উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, দুটো বড় রাজনৈতিক দল কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম আর গণভোটকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। একটি দল কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম চাওয়ার কথা বলে জনগণের প্রত্যাশিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে সংস্কার, সেটাকে গৌণ করে ফেলছে। আরেকটি দল ‘আলু না গণভোট’ স্লোগানের মধ্য দিয়ে আলুর যে ন্যায্য দাম, অর্থাৎ কৃষিপণের ন্যায্য দাম কৃষকেরা যে পাচ্ছেন না, সেটাকে গৌণ করে ফেলছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় কৃষিপণের ন্যায্য দাম এবং সংস্কারের জন্য গণভোট দুইটাই একই সঙ্গে সমান্তরালে গুরুত্বপূর্ণ।
রাজধানীর ফার্মগেটে আজ শনিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে ‘তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা: জাতীয় অর্থনীতির নতুন শক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় কৃষি দিবস উপলক্ষে এনসিপির কৃষিবিদ উইং এই সেমিনারের আয়োজন করে।
আখতার হোসেন বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রযন্ত্রকে যদি সংস্কার করতে না পারি, তাহলে আমরা কৃষকের ন্যায্য মূল্য অর্জন করতে পারব না। যদি এই বাংলাদেশটা এক ব্যক্তির কাছে, একটা দলের কবজায় থেকে যায় এবং পুরোনো সমস্ত কলকবজা, পুরোনো ব্যবস্থাপনায় টিকে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সম্ভব না। কৃষকের মুক্তি সম্ভব না। কৃষকের মুক্তির জন্যই, এ দেশের জনতার মুক্তির জন্যই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংস্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সংস্কারকে এবং কৃষকের চাহিদাকে, ন্যায্যতাকে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান থেকে দেখতে পারি না।’
আওয়ামী সরকারের সুবিধাভোগীরা হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘যে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল, সেটা গুটিকয়েক আওয়ামী নেতার উন্নয়ন ব্যতিরেকে জনগণের জন্য অভিশাপে পরিণত হয়েছিল। সেই ফ্যাসিবাদী আমলের বাংলাদেশ সামনের দিনে আমরা আর প্রত্যাশা করি না। আমরা সামনের দিনে এমন এক বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি, যেই বাংলাদেশের রাজনীতি মারামারি-কাটাকাটি-হট্টগোলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে না।’
জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে অনেকগুলো দল যে ধোঁয়াশার জায়গা তৈরি করেছে, সেটাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। আমরা ঐকমত্য কমিশনে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোটের মধ্য দিয়ে সংবিধানের মৌলিক সংস্কারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মোটাদাগে একমত হয়েছি। কিন্তু ইদানীং একটি দলের নেতারা চূড়ান্তভাবে গণভোটের রায়কে প্রত্যাখ্যান করার মতামত ব্যক্ত করছেন। তাঁরা গণভোটে “না” ভোট দেওয়ার জন্য ক্যাম্পেইন করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁরা সে ক্যাম্পেইন থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তারপরও এখনো পর্যন্ত তারা বাংলাদেশের জনগণের রায়কে শ্রদ্ধা দেখাবেন, সে ধরনের কোনো মতিগতি আমরা সেই রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি না।’
আখতার বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আহ্বান জানাতে চাই, জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) যে আদেশ জারি করা হয়েছে, অনেকগুলো জায়গাতে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে, সংস্কারকে ভাগ করে ফেলা হয়েছে সরকারের মর্জিমতো। এবং সংস্কারের বিষয়বস্তুগুলোকে রাজনৈতিক দলের আওতাধীন করে ফেলা হয়েছে, তাদের মতিগতির ওপরে, তাদের অভিরুচির ওপরে। এমন অস্পষ্ট অবস্থায় রেখে বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে জুলাই সনদের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না—সে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।’
জুলাই সনদের অস্পষ্টতা দূর করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো যেন জনগণের রায় মেনে নিয়ে এই বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে রাস্তায় সকলে মিলে হাঁটবে, কোনো বিঘ্ন তৈরি করবে না।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার পাতানো একতরফা নীলনকশার নির্বাচনের দিকে দেশকে পরিচালিত করছে। সে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও বাড়াতে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন থেকে একদম বাইরে রাখা সমীচীন হবে না।
আজ শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।
জি এম কাদের বলেন, জাতীয় পার্টি যাতে সরকারি দল ও সরকারের পছন্দের দলগুলোর জয়লাভে কোনো ঝুঁকি তৈরি করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে সরকার। সে উদ্দেশ্যে নানা বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করে জাতীয় পার্টি যাতে নির্বাচনে স্বাভাবিক পরিবেশ না পায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট তারা।
জাতীয় পার্টিকে ‘অন্তর্বর্তী সরকার হাত-পা বেঁধে সাঁতার প্রতিযোগিতায় নামাতে চাইছে’ বলে দাবি করেন তিনি।
বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার জাপার মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী নির্বাচনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিনিয়র নেতাদের একটি দল নিয়ে দিনাজপুরে স্থানীয় দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে যান। কিন্তু সেখানে এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাদের বাধা দেওয়ার অজুহাতে স্থানীয় প্রশাসন পুলিশের সহায়তায় নিরাপত্তা না দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক করতে বাধা দেয়।
একইভাবে ৭ নভেম্বর কেরানীগঞ্জের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে জাতীয় পার্টির ঢাকা জেলার এক কর্মী সমাবেশ এবং ১২ নভেম্বর ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় প্রথমে এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ বাধা দেয়, পরে পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে সমাবেশই বন্ধ করে দেয়।
জি এম কাদের বলেন, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের অধিকার হরণ এবং প্রচলিত আইনের অপপ্রয়োগ করে জাতীয় পার্টির প্রতি দমন-পীড়নের ফল দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে না।
এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে তারা। পরে বিকেল ৫টার দিকে প্রেসক্লাব থেকে মিছিল নিয়ে পল্টনে এসে শেষ করে।
প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে বাংলাদেশ জাসদ, ঢাকা মহানগর। এ সময় জাসদের সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের ব্যানারে শ্রমজীবীদের সর্বনিম্ন মজুরি মাসিক ৩০ হাজার টাকা ও শ্রম কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করারও দাবি জানানো হয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক সাধারণ নাজমুল হক প্রধান বলেন, লাভজনক চট্টগ্রাম বন্দরকে বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়া চলবে না। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষক বাতিল করা যাবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের জন্য ভালো নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী কমিশন গঠন করারও কথা জানান তিনি।
বিক্ষোভ মিছিলে ‘আমার মাটি, আমার বন্দর, বিদেশিদের দেব না’; ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন, দালালদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন’; ‘মার্কিনদের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’ এবং ‘প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বাংলাদেশ জাসদ’সহ নানান স্লোগান দেন তাঁরা।
বাংলাদেশ জাসদের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি আব্দুস সালাম খোকনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও মহানগরের নেতৃবৃন্দ।
