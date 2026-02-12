রাত ২টায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২: ০২
নির্বাচনের ফলাফলে সুস্পষ্ট কারচুপির অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ বিষয়ে কথা বলতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে তারা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেবেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন।

রাত ২টায় রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে এনসিপির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
