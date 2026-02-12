Ajker Patrika
রাজনীতি

বগুড়া-৬ আসনে ৪১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে তারেক রহমান

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া-৬ আসনে ৪১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে তারেক রহমান
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বগুড়া-৬ (সদর) আসনে নির্বাচনী ফলাফল আসতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রাথমিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এই আসনে ১৫০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৪১টিতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও ধানের শীষের প্রার্থী তারেক রহমান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল (দাঁড়িপাল্লা)।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ৪১টি কেন্দ্রে তারেক রহমান পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৩৮১ ভোট। অন্যদিকে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুর রহমান সোহেল পেয়েছেন ২৪ হাজার ৫৩৮ ভোট।

কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলের চিত্র

সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে মাটিডালী উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে। সেখানে তারেক রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ৯৫১ ভোট এবং আবিদুর রহমান সোহেল পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯ ভোট। এরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন কেন্দ্রে তারেক রহমান ১ হাজার ৮৩৪ এবং আবিদুর রহমান ১ হাজার ৪ ভোট পেয়েছেন।

এ ছাড়া সেউজগাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তারেক রহমান ১ হাজার ৭০ (আবিদুর রহমান ৪২৩), বুজুর্গধামা কেন্দ্রে ১ হাজার ৭১৮ (আবিদুর রহমান ৮৮৩), মেঘাগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৭১ (আবিদুর রহমান ৬৬০) এবং সরকারি মোস্থাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ১ হাজার ৫৪১ ভোট (আবিদুর রহমান ৭৬৫) পেয়েছেন। ঠনঠনিয়া নুরুন আলা নুর ফাজিল মাদ্রাসার দুটি কেন্দ্রেও বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষের এই প্রার্থী।

এ ছাড়া অন্য ৪১টি কেন্দ্রে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৪৩ হাজার ৩৮৬ ভোট ও জামায়াতের প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল ১২ হাজার ৯৯৫ ভোট পেয়েছেন।

বগুড়া-৬ আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের আবু নুমান মো. মামুনুর রশিদ (হাতপাখা), জাসদের আবদুল্লাহ-আল-ওয়াকি (তারা) এবং বাসদের দিলরুবার (মই) প্রাপ্ত ভোট এসব কেন্দ্রে কয়েক শর নিচে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোছা. আছিয়া খাতুন জানান, বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এই আসনে ৭১ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

বিষয়:

বগুড়ানির্বাচনজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমানত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

ফল পাল্টানোর অভিযোগ নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নাসীরুদ্দীন

ফল পাল্টানোর অভিযোগ নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নাসীরুদ্দীন

নিজ কেন্দ্রে হারলেন জামায়াত আমির

নিজ কেন্দ্রে হারলেন জামায়াত আমির

বগুড়া-৬ আসনে ৪১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে তারেক রহমান

বগুড়া-৬ আসনে ৪১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে তারেক রহমান

যারা জয় নিশ্চিত ভেবে মন্ত্রিসভা ঠিক করছিল, তারা হয়তো পরাজিত হতে চলেছে: আসিফ মাহমুদ

যারা জয় নিশ্চিত ভেবে মন্ত্রিসভা ঠিক করছিল, তারা হয়তো পরাজিত হতে চলেছে: আসিফ মাহমুদ