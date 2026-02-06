Ajker Patrika
রাজনীতি

একটি দল মামলা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে খাজনা তুলেছে: জামায়াতের আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
একটি দল মামলা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে খাজনা তুলেছে: জামায়াতের আমির
আজ সকাল সাড়ে ১০টায় মে‌হেন্দীগ‌ঞ্জের পাতার হাট আর‌সি ক‌লেজ মা‌ঠে বক্তব্য দেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ব‌লে‌ছেন, ৫ তা‌রি‌খের পর জামায়াত ঘোষণা দিলো প্রতি‌শোধ নেবে না। আমরা ৮‌টি মামলা ক‌রে‌ছি। আর কেউ কেউ মামলা ক‌রে‌ছে ৮০০ থে‌কে ৯০০‌টি। ওই মামলায় আসামি করা মানু‌ষগু‌লো‌র কাছ থে‌কে খাজনা তু‌লে‌ছে এক‌টি দল। আমরা থাকলাম এদি‌কে প‌ড়ে আর একদল র‌য়ে গেল নি‌জে‌দের কিসমত গড়‌তে। জামায়াত দেশ প‌রিচালনা কর‌তে পারলে কাউকে আর চাদাবাজী কর‌তে দি‌বে না। আমরা দুর্নী‌তির ঘাড় ধ‌রে টান দেব। রাগব বোয়ালদেরও ছাড় দেব না।

শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মি‌নি‌টে ব‌রিশা‌লের মেঘনা ঘেরা মে‌হেন্দীগ‌ঞ্জের পাতার হাট আর‌সি ক‌লেজ মা‌ঠে নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা ব‌লেন। এর আগে তি‌নি সকাল ১০টায় হে‌লিকপ্টা‌রে মে‌হেন্দীগ‌ঞ্জে পৌঁছান।

জনসভায় সভাপ‌তিত্ব ক‌রেন জামায়া‌তে ইসলামীর ব‌রিশাল জেলা আমির এবং ব‌রিশাল ৪ আস‌নের এম‌পি প্রার্থী অধ‌্যাপক আব্দুল জব্বার।

জামায়া‌তের আমির ডা. শফিকুর ব‌লেন, আমরা একটা মানুষও চাঁদাবাজী ক‌রি‌নি, স্ট্যান্ড দখল ক‌রি‌নি। আওয়ামী লীগ দেশটা‌কে গোরস্থা‌নে প‌রিণত করে‌ছে। গত সা‌ড়ে ১৫ বছ‌রে ২৮ লাখ কো‌টি টাকা পাচার ক‌রে‌ছে। জামায়াত সু‌যোগ পে‌লে সেই টাকা ফেরত এনে দে‌শের উন্নয়ন কর‌বে। যারা নিজেরাই লুণ্ঠন, পাচা‌রে জড়িত তারা ওই টাকা আন‌তে পার‌বে না। আমরা নতুন কোন চোর এদে‌শে জন্ম নি‌তে দেব না।

তি‌নি আরও ব‌লেন, নির্বাচ‌নে এসে কেউ কেউ ব‌লে ওমুক দ‌লের নারী কর্মী আস‌লে কাপড় খু‌লে ফেল‌বো। তারা মা বোন‌দের ইজ্জত লু‌টে‌ছে। ধরা খে‌য়ে এখন আমার বিরু‌দ্ধে লে‌গে‌ছে। তারা মিসাইল ছুড়‌ছে। আমরা কাউকে বেকার ভাতা দেব না। তরুণ তরুণী‌দের হা‌তে কাজ তু‌লে দেব। মা‌য়ে‌দের ইজ্জ‌তের মর্যাদা নি‌শ্চিত কর‌বো।

জামায়া‌তের আমির ব‌লেন, যারা নি‌জেদের দল শামলা‌তে পা‌রে না তারা কি দেশ সামলা‌তে পার‌বে? আমা‌দের একবার সু‌যোগ দিন। আমরা জামায়া‌তের নয়, ১৮ কো‌টি মানু‌ষের বিজয় চাই। কোন প‌রিবা‌রের শাসন চাই না।

প‌রে তি‌নি ব‌রিশা‌লের ৬‌টি আসনের ম‌ধ্যে ৫‌টির জোট প্রার্থী‌কে জনতার স‌ঙ্গে প‌রিচয় ক‌রিয়ে দেন।

জনসভায় জামায়া‌তে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সে‌ক্রেটা‌রি জেনা‌রেল মোয়াযযম হোসাইন হেলাল ব‌লেন, ‘১২ তারিখ বিপ্লব হ‌বে ইনশাল্লাহ। মানুষ সন্ত্রা‌সের দেশ চায় না। যেকার‌নে এক‌টি দ‌লের ভয় ধ‌রে গে‌ছে। তারা শেখ হা‌সিনার মত কথা বল‌তে চায়। তাই এক‌টি বড় দ‌লের নেতা সর্বত্র হাস‌্যকর কথা ব‌লে।

জামায়া‌তে ইসলামীর ব‌রিশাল ৪ আস‌নের এম‌পি প্রার্থী অধ‌্যাপক আব্দুল জব্বার ব‌লেন, আমরা চাঁদবাজ, সন্ত্রাস চাই না। মে‌হেন্দীগ‌ঞ্জের মানুষ ক‌ষ্টে আছে। আমরা মূল ভূ‌খ‌ণ্ডের স‌ঙ্গে যুক্ত হ‌তে চাই। নদী ভাঙন থেকে রক্ষা চাই।

জনসভায় আরও বক্তব‌্য রা‌খেন জামায়া‌তে ইসলামীর ব‌রিশাল-২ আস‌নের সংসদ সদস্য প্রার্থী আব্দুল মান্নান, ব‌রিশাল-১ আস‌নের প্রার্থী মাওলানা কামরুল ইসলাম খান প্রমুখ।

সমা‌বে‌শে বিভিন্ন স্থান থে‌কে বিপুল সংখ‌্যক নেতাকর্মী সম‌বেত হ‌য়। বেলা ১১টার দি‌কে জামায়া‌ত আমির হেলিকপ্টারযো‌গে পটুয়াখালীর বাউফ‌লের উদ্দে‌শে রওয়ানা করেন।

